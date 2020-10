Pro komunikační byznys přichází zajímavá veřejnoprávní výzva. Český rozhlas (ČRo) podle zjištění MAM po čtyřech letech tendruje agenturu pro marketingové služby. Vítěz vysoutěží částku 95 milionů korun, opět na čtyři roky. Doposud tyto služby zajišťovala agentura Proximity, která uspěla v poslední veřejné zakázce.

„Samotná částka za tuto dobu může, ale nemusí být vyčerpána. Do uvedeného časového rámce nicméně spadá i sté výročí Českého rozhlasu, kde je předpoklad větší marketingové podpory,“ řekl Jiří Hošna, tiskový mluvčí Českého rozhlasu. Tomu odpovídá i zadávací dokumentace, kde se s návrhem „Oslava výročí 100 let vysílání Českého rozhlasu“ počítá jako s případovou studií, kterou mají uchazeči vypracovat. „Hledáme jednoho dodavatele marketingových služeb, důvodem je snaha o komplexní řešení, ale také rychlost poskytovaných služeb a jednodušší komunikace s dodavatelem,“ upřesňuje Hošna.

„Je logické, že se instituce typu Českého rozhlasu snaží vysoutěžit zakázku na více let, protože ta výběrová řízení jsou velmi zdlouhavá. Podle mého je zde tak dvacítka agentur, které si na tuto zakázku troufnou, síťové agentury i některé větší české,“ říká Marek Hlavica, ředitel AKA (Asociace komunikačních agentur). Dodává, že AKA poskytuje konzultace v oblasti metodiky zadávání veřejných zakázek tak, aby byly vůbec pro agentury realisticky vypsány. „Ne vždy je to jednoduché. Pro agentury to má různá úskalí. Je to závazek na dlouhou dobu, během které se může spousta věcí změnit. Navíc nikdy není jistota, že veřejná zakázka nebude zrušena. Na druhé straně je to dobrá reference,“ uzavírá Hlavica.

ČRo využívá služeb externí agentury, ale má i vlastní marketingové oddělení a grafické studio, které vytváří in house kreativní koncepty. „Naše komunikační kampaně jsou realizovány na základě marketingových plánů jednotlivých stanic. Určitě ale budeme chtít nadále věnovat větší pozornost online komunikaci. Pro rozhlas jako mediatyp je online prostředí výzvou i možností, jak dále expandovat. Rozhodně budeme chtít věnovat zvýšenou pozornost například podcastům, které zaznamenaly obrovský boom a jsou pro nás velkou příležitostí, jak dostat naše obsahy k posluchačům,“ přibližuje zakázku mluvčí ČRo. Dodal, že dlouhodobou prioritou marketingové komunikace ČRo jsou stanice Radiožurnál, Dvojka a síť regionálních stanic. Pozornost je vždy věnována i novým projektům či změnám ve vysílání. Letos se například jedná o podporu programového schématu stanice Vltava.