Český rozhlas společně s Českými Radiokomunikacemi spustil ve čtvrtek 17. září 2020 digitální vysílání z deseti nových DAB+ vysílačů v Čechách i na Moravě, čímž vstoupil do finální fáze rozšiřování digitálního vysílání. Pokrytí signálem tak vzrostlo na 95 % populace České republiky. Český rozhlas nyní vysílá v DAB+ všech 23 stanic, z toho 20 v multiplexu Českých Radiokomunikací.

DAB+ je novým evropským standardem, který nabízí vysokou kvalitu zvuku, prostor pro více rozhlasových stanic, multimediální doprovodné služby, stabilní příjem, energetickou šetrnost a jednoduché ovládání přijímačů. Česká republika patří mezi 11 zemí s nejrozvinutějším signálem DAB+ v Evropě.

Rozvoj digitálního vysílání souvisí také s ukončením distribuce signálu na středních a dlouhých vlnách (AM), jejichž úplné vypnutí je plánováno na konec roku 2021. „Vstup Českého rozhlasu do sítě DAB+ byl zásadním milníkem pro jeho digitalizaci v rámci celé České republiky. Digitalizace dlouhodobě otevírá možnosti, jak nabídnout posluchačům dokonalejší veřejnou službu, zejména v podobě širší programové nabídky, kvalitního přenosu vysílání nebo nových multimediálních služeb,“ uvedl generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.

Deset nových vysílačů

Od 17. září 2020 se v multiplexech 12C a 12D šíří dvacet rozhlasových stanic Českého rozhlasu, z toho deset celoplošných a deset regionálních. Jedná se o vysílače velkého výkonu: Votice – Mezivrata, Pardubice – Krásné, Jeseník – Praděd a Jihlava – Javořice. A dále o vysílače: Liberec – Ještěd, Sušice – Svatobor, Příbram – Hvězdárna, Valašské Meziříčí – Radhošť, Třinec – Javorový a Znojmo – Kuchařovice. Pět nových vysílačů v oblasti Čech bude provozováno v multiplexu na kanálu 12C a pět v oblasti Moravy v multiplexu na kanálu 12D. Všechny nově spuštěné vysílače budou provozovány s vertikální polarizací. Zbylé regionální stanice ČRo jsou k dispozici v partnerských DAB+ multiplexech společností RTI a Teleko. Všechny stanice budou šířeny s nejmodernějším kódováním HE-AAC.

„DAB+ je novou digitální platformou pro poskytování moderních mediálních služeb všude tam, kde trávíme hodně času – do domácností, chat, chalup a hlavně do automobilů, a to zdarma a bez závislosti na internetu,“ dodal generální ředitel Českých Radiokomunikací Vít Vážan.

Téma digitálního vysílání reflektuje také automobilový průmysl. Na základě rozhodnutí EU mají všechna nově vyrobený vozidla od prosince 2020 obsahovat DAB+ přijímač v základní výbavě.

„Dlouhodobě dbáme na to, aby si naši zákazníci vždy v našich vozech užili ten nejkvalitnější možný poslech. Nejlepší obsah od Českého rozhlasu v té nejlepší kvalitě ve formátu DAB+ si mohou naši zákazníci dopřát již v každém novém vozu ŠKODA vyrobeném od 10. 8. 2020. Každý rok tak přibude na českých silnicích cca 90.000 nových vozů ŠKODA s DAB+ příjmem,“ doplnil marketingový ředitel Škoda Auto České republika Petr Janeba.

Novinky připravuje Český rozhlas také v oblasti obsahové nabídky, v roce 2021 chystá start stanice Radiožurnál Sport a digitální stanici pro seniory.