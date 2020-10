Češi kvůli covid a nejistému výhledu ekonomiky rekordně šetří. Finanční domy ale přicházejí s každoroční podzimní ofenzivou nabídek úvěrů a půjček. Roste zájem i o odložené platby.

S postupně dramaticky se zhoršujícím ekonomickým výhledem vlivem aktuální situace začínají Češi nebývale šetřit. Při nynějším scénáři, kdy je významně narušen příjem lidí z řady sektorů ekonomiky, je ochota utrácet a zadlužit se nižší. Podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) tuzemské domácnosti v období od dubna do června naspořily nejvíce peněz od vzniku samostatné České republiky v roce 1993. Ve druhém čtvrtletí dosáhla hrubá míra úspor domácností úrovně 18,5 procenta. Dosud nikdy tak vysoká nebyla. Od začátku roku si podle České národní banky na účtech uložily o 210 miliard korun více.

Podle ekonomů se do vysoké míry úspor podepsalo také to, že lidé vlivem zavřených prodejen neměli tolik kde utrácet, po případě letos omezili nákladnější dovolené v zahraničí. Z chování spotřebitelů ošem také vyplývá, že se lidé připravují na hubenější časy. Ostatně data ČSÚ ukázala, že tuzemská eknomika zažila ve druhém čtvrtletí rekordní meziroční pokles o 10,9 procenta, což je také nejhorší výsledek od vzniku samostatné České republiky.

Boom odložených plateb

Klasickou kreditní kartu využívá v Česku kolem dvaceti procent domácností. Nyní populární oblast odložených plateb funguje prakticky na stejném principu, jen v moderním hávu digitální doby. Při pořízení zboží má zákazník podle banky různou lhůtu na doplacení prostředků na kartu v támci bezúročného období. Úroky (a nemalé) začínají naskakovat až po uplynutí této lhůty. Lidé také mají za příplatek nutnost zaplacení odložené platby ještě dále posunout.

Platební metody spojené s možností odložit platbu jsou nejrychleji rostoucími platebními metodami v Česku i Evropě. Podle Global Payments Report porostou BNPL (buy now — pay later) platby 28procentním tempem během následujících pěti let. V regionu EMEA je již dnes prostřednictvím odložených plateb financováno téměř šest procent e­‑commerce nákupů, přičemž do dvou let půjde až o desetinu. „Využívání odložených plateb je v České republice na vzestupu. Podle našich poznatků je však u nás mezi klienty stále poměrně nízké povědomí o tom, jak tuto službu využívat a jaké výhody přináší,“ popisuje ředitelka PR a interní komunikace Equa bank Kateřina Petko.

Celý článek si můžete přečíst v časopise Marketing & Media, který vychází v pondělí 19. října 2020. Přeplatit si ho můžete zde.

Foto: iStock