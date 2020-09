Z nebe se snášejí sněhové vločky a s nimi dron s balíčkem v lesklém vánočním papíře. Tak na tuto idylickou scénku si ještě nějaký ten čas počkáme. Podobné projekty britského Tesca nebo Amazonu jsou zatím spíše v testovacím režimu. Pravděpodobnější scénář letošních Vánoc, které nepochybně budou ve znamení e‑commerce, jsou ucpané ulice velkých města nestíhající kurýři s pocuchanými nervy.

Své internetové platformy předělávají a integrují do online tržišť jako je Mall Partner malé i středně velké e‑shopy. Ti, kdo doposud e‑shop spíše upozaďovali, z něj dělají jeden z hlavních prodejních kanálů, jako například známé hračkářství Hamleys. Zbývá jen zodpovědět jednu podstatnou otázku: Bude letos co utrácet?

Ekonomická nejistota

Podle hlavního ekonoma Monety Petra Gapky zatím čísla ukazují příznivý trend. Připouští ale, že se vývoj může kdykoli zvrtnout s ohledem na pandemii. „Výhled nám říká, že vánoční útraty by mohly i letos lehce vzrůst. Naznačují to i maloobchodní tržby, které se v červenci vrátily k meziročnímu růstu a u kterých to vypadá, jako by se vlastně ani nic zásadně negativního neudálo. Na druhou stranu se ale letošní Vánoce pojí s velkou nejistotou, jelikož v ČR právě propuká druhá vlna epidemie. Nevíme, jak zásadní bude, jaká další opatření s sebou ponese a zda vůbec budeme mít chuť letošní vánoční svátky oslavit klasicky materiálně,“ píše.

Jasno nemají ani v České spořitelně. Původní prognózy podle ekonoma Michala Skořepy totiž počítaly s jednou vlnou epidemie. Zohlednit se tak bude muset fakt, že se vláda během podzimu uchýlí k řadě opatření omezujících ekonomickou aktivitu, což bude mít dopad do nabídky i poptávky služeb i zboží.

„U vánočních nákupů, které pocházejí z velké části z dovozu, je pravděpodobnější hrozbou omezení poptávky. Doposud velmi pozitivní vývoj české spotřebitelské nálady by se totiž ve světle špatných zpráv o vývoji nemocnosti mohl výrazně zhoršit. O určité oslabení vánočních nákupů financovaných na dluh se mohou postarat potíže mnoha klientů s návratem k řádnému splácení stávajících spotřebitelských úvěrů po skončení splátkového moratoria,“ říká ekonom.

