Novým senior brand managerem Velkopopovického Kozla je Jiří Švancara (40). Je zodpovědný za marketing značky na českém i slovenském trhu. Za sebou má zkušenosti z tuzemských pivovarů včetně dřívějšího působení v Plzeňském Prazdroji i vlastní podnikatelskou kariéru.

Švancara se vrací do Prazdroje, kde před patnácti lety zahájil svoji profesní kariéru, když pracoval pro marketing značek Radegast a Birell. Po třech letech pak začal podnikat v oblasti vzdělávání. Po vybudování a následném prodeji dvou poboček španělské vysoké školy ESMA Barcelona v Plzni a Hradci Králové se přes krátkou zastávku v marketingu služeb vrátil do sektoru rychloobrátkového zboží. Nejprve pracoval v Kofole, kde se podílel na repositioningu značky Semtex, a následně nastoupil do Heinekenu, kde měl na starosti mezinárodní a tuzemské značky piv a cidery.

„Kozel je po dlouhá desetiletí jedním z nejoblíbenějších českých piv a daří se mu i v zahraničí. Na tenhle úspěch chci se svým týmem navázat a pracovat na ještě těsnějším propojení značky se spotřebiteli. Zároveň chceme dát v komunikaci větší prostor našim prémiovým ležákům. Prvním velkým projektem po mém příchodu je aktuální kampaň na podporu omlazeného portfolia s vyladěnou recepturou a novým designem, který výrazněji komunikuje klíčové hodnoty značky, jako je poctivost a řemeslnost,“ říká Švancara.

Vystudoval mezinárodní marketing a management na Universitat de Girona ve Španělsku. Ve volném čase se věnuje vodním sportům jako je wakeboarding a surf.