Footshop posiluje management. Na post provozního ředitele nastupuje Martin Katzer jako pravá ruka dosavadního CEO a zakladatele Petera Hajdučka, který se bude v rámci Footshopu – prodejce tenisek a módy – dále podílet na strategických rozhodnutích.

Martin Katzer bude jako Chief Operating Officer ve Footshopu odpovědný za každodenní provoz organizace. Pod svá křídla si kromě nové agendy zároveň bere i úkoly, které doposud řešil CEO Peter Hajduček. Na pozici, jež nebyla několik měsíců obsazena, v minulosti působil Peter Topor, který v červnu letošního roku přešel do společnosti Shoptet.

„Footshop od původního studentského projektu vyrostl v profesionální a mezinárodní firmu. Jsem hrdý, že jsme to tak daleko dotáhli díky vášni, nadšení a učení se za jízdy. Zároveň cítím, že pro další rozvoj je nezbytné přinést do firmy více talentů a velmi zkušené manažery, od kterých se můžeme i my ostatní učit. Martin je zkušený profík s roky relevantních zkušeností. Věřím, že budeme perfektně fungovat v tandemu při řízení dalšího rozvoje firmy,“ komentuje změny Peter Hajduček, který bude i nadále ve své firmě aktivně působit, už ne však v takové míře jako v minulosti. Primárně se chce věnovat hlavně komunikaci s důležitými partnery a investory.

Martin Katzer přichází do Footshopu ze společnosti Eyelevel, kde v posledních čtyřech letech působil na obdobné pozici jako Global Operation Director a zodpovídal za oblasti logistiky, supply chain a strategického nákupu, kvality a IT. Předtím zastával post provozního ředitele ve společnosti E- Commerce Holding.

„Mým hlavním cílem ve Footshopu bude i nadále budovat hodnotu pro zákazníky, partnery, dodavatele, akcionáře a zaměstnance. Mojí vizí je, aby byl Footshop prvni volbou pro nákup premium sneakers, street fashion a lifestyle produktů v evropském regionu. V prvních měsících se budu věnovat primárně oblastem operational excellence a budování výkonných týmů, což považuji za základ pro akceleraci růstu v dalších letech. Plány jsou ambiciozni, máme skvělý tým a jdeme tvrdě pracovat a pořádně si tu jízdu užít,“ představuje své plány Martin Katzer