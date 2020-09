Se zhoršující se epidemiologickou situací přemýšlí značky o tom, jak by co nejvíce bezkontaktně doručovaly své zboží zákazníkům. V obchodě se sportovními potřebami Hervis se proto rozhodli zboží řidičům dodat přímo do kufru auta. Služba startuje 1. října v pražském obchodním centru Westfield Chodov.

„Jde o modifikaci vyzvednutí v prodejně, bez nutnosti do prodejny či obchodního centra vkročit. Samozřejmě, že jde o službu ulehčující zákazníkům nákup v době zhoršující se epidemiologické situace,“ říká Jan Štádler, marketingový ředitel Hervis. Dodává, že po otestování se služba rozšíří do celé sítě. Firma během nouzového stavu zažívala zvýšený zájem o kola. Blížící se vánoční sezona je vedle jara hlavním vrcholem roku. Štádler očekává zájem o lyže, kola i kolonožky (hoverboardy).

Ještě sofistikovanější doručování do kufru auta vyvíjí ve Škoda Auto. O projektu se v médiích mluvilo už na jaře 2019. „Škoda Auto se svými partnery na technologii doručování do kufru nadále pracuje. Partnerem je mimo jiné společnost Alza.cz, která na projektu spolupracuje již od samého začátku. Účast dalších případných partnerů v tuto chvíli nelze komentovat. Termín případného uvedení na trh není v tuto chvíli znám a bude včas oznámen,“ napsal Martin Ježek tiskový mluvčí pro digitální témata ve Škoda Auto.

Spolupracovat s automobilkou chtěli i v Rohlik.cz, ale z plánu nakonec sešlo. Podle současné šéfky PR Zdeňky Svobodové Kuhnové se projekt, u jehož zrodu nebyla, ani nestačil rozjet. „V tuto chvíli už o tom neuvažujeme. Neslučuje se to službou, kterou nabízíme, protože bychom nebyli schopni garantovat čerstvost, která je pro nás prioritou,“ říká.

Projekt je technicky velmi náročný. Pracuje na něm digitální divize Škoda Auto DigiLab. Kurýr má získat polohu vozu zákazníka a pomocí aplikace si jednorázově a ve stanoveném intervalu kufr otevřít.