Online cestovní agentury typu Booking.com se snaží cestovatelům nadbíhat, jak to jen jde. Tlačí i na rušení rezervačních poplatků. To se ovšem nelíbí hoteliérům. České turisty umějí přilákat i jinak.

Je to tak trochu sňatek z rozumu. Kdyby všechny hotely a penziony na světě rázem zavřely, takzvané „online travel agencies“ (OTA), by neměly co nabízet. Na druhou stranu zejména hotely ve městech jsou na OTA

ve velké míře závislé. A i když jejich majitelé mnohdy láteří nad vysokými provizemi, které si rezervační systémy účtují z prodaného pokoje, nabízet pobyty přímo se jim daří s rozdílnými výsledky.

ZÁVISLOST NESVĚDČÍ



Velkou bojovnicí za přímé rezervace je Radka Telyčková z firmy Pomáháme hoteliérům. Podle ní je závislost na online cestovních agenturách škodlivá a hotely se tím připravují o zisky. „Copak jsme zapomněli na to, jak se dělá obchod a marketing? Úplně jsme se OTA odevzdali. Přitom oni teď bojují o přežití stejně jako my, protože nikomu se nechce cestovat, anebo to nejde. Zalehněme na matrace, milí hoteliéři, teď je ten správný čas,“ vyzývá na síti LinkedIn Telyčková.



Podle ní by OTA měla vedení ubytovacích zařízení používat jen v rozumné míře. Hotely by na nich neměly záviset, ale spíše je využívat pro billboardový efekt, protože budoucnost patří přímým rezervacím.

„Podle mého názoru je nyní cesta k přímým rezervacím jednodušší. Booking.com a ostatní portály totiž v důsledku koronaviru dovolily bezplatně všem klientům zrušit své rezervace, ačkoliv je měli předplacené,

čímž hoteliéry vypekly. A tak bych se ani nedivila, kdyby hotely spolupráci omezily nebo ukončily.“



Nespokojená je například Libuše Pažoutová Sittová, která provozuje Penzion Dvůr Krasíkov na Plzeňsku. „V důsledku covidu jsme

žádali Booking.com o snížení (jejich) provize, ale bohužel nemají zájem nám nijak pomoci. Přitom je poměrně vysoká, 15 procent, takže když k tomu připočítám aktuální DPH 10 procent, tak jsme minus 25 procent, ještě než host vezme za kliku. Říkám si přitom, že my se bez Bookingu obejdeme, ale oni bez ubytovatelů nemohou fungovat, tak by bylo fajn, kdyby nám někdy vyšli vstříc.“ V jejím ubytovacím zařízení je obsazenost nyní o cca 10 vyšší než loni, obavy má ale ze zimy, která je tradičně slabá. Aktuálně spíše závisí na českých serverech typu Hotel.cz či Penzion.cz.

