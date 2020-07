Zástupci veletržního, kongresového a eventového průmyslu představující hlavní hráče v segmentu MICE (Meetings, Incentives, Conferences, Exhibitions) letos počítají mimořádné ztráty. Jde o Bestsport (O2 Arena/O2 Universum), Kongresové centrum Praha, Live Nation, Českou eventovou asociaci, ABF Praha, Výstaviště České Budějovice a Veletrhy Brno. Již půl roku je jim zakázána podnikatelská činnost a plány na druhé pololetí se hroutí. Shodně uvádějí, že jsou v zoufalé situaci, protože neví, kdy se jejich podnikání podaří obnovit a v jakém rozsahu.

Společnosti konstatovali, že sektor hromadných akcí přes uvolnění života nadále trpí zákazem činnosti, a to bez jasné časové perspektivy. „Stále nevidíme světélko na konci tunelu a bez něho nemůžeme připravovat žádné velké akce ani v příštím roce, neboť se jedná o časově, logisticky a nákladově o velmi náročné akce, které nelze řešit bez perspektivy konání,“ upozornil Robert Porkert z agentury Live Nation.

Vlastníci kongresových a veletržních nemovitostí upozornili na vysoké fixní náklady, které vznikají i po dobu zákazu provozu těchto hal. „Mandatorní výdaje i na udržovací provoz brněnského výstaviště se pohybují v řádu 10 milionů korun měsíčně,“ uvedl generální ředitel Veletrhů Brno Jiří Kuliš. Ztráty z udržovacího provozu v desítkách milionů mají pražská O2 Aréna s O2 Universum a Kongresové centrum Praha, které ztratily nasmlouvané mezinárodní kongresy a firemní akce.

„Bez obnovení kongresové a veletržní turistiky budou hotely nadále na minimální obsazenosti, neboť kongresová a veletržní turistika má velmi početnou a bonitní klientelu,“ potvrdil Viliam Sivek, prezident Fóra cestovního ruchu.

Organizátoři velkých akcí upozorňují na vytvořenou atmosféru strachu, kdy zájem o účast na koncertech či firemních akcí z důvodu strachu mezi lidmi opadá. Pro nezájem ruší agentura Live Nation sérii menších koncertů, které by jinak byly obratem vyprodány. Nasmlouvat zajímavé zahraniční interprety je otázkou jednoho až dvou let.

Jan Kubinec z České eventové asociace zdůrazňuje devastační dopad na spolupracující techniky a malé firmy, které již několik měsíců jsou bez práce nebo svoji činnost skončily. „Jedná se o velmi úzce zaměřené technické profese, bez kterých akce při současné sofistikované technice, která je používána, nelze zabezpečit.“ Rozpad hrozí více než stovce výstavářských firem, které staví veletržní expozici v tuzemsku a zahraničí, audio-vizuálním technikům, grafikům, architektům a dalším profesím.

Příprava veletrhů trvá nejméně rok

Všichni pořadatelé hromadných akcí začali snižovat počty zaměstnanců. Snížení stavu zaměstnanců potvrdil generální ředitel Veletrhů Brno i generální ředitelka KCP Lenka Žlebková, která zároveň poukazuje na jediné možné řešení problému. „Cestou ke zotavení je rychlé obnovení byznysu i za přísných bezpečnostních pravidel.“

Všichni shodně uvádí, že bez další obnovení činnosti hrozí celému segmentu hromadných akcí kolaps. Akce se nedají připravovat přes noc, ale potřebují měsíční až roční přípravu. Putovní kongresy a koncerty je třeba nasmlouvat s několikaročním předstihem. Příprava veletrhů trvá průměrně rok. „Obchodní domy a nákupní centra otevřely a rozsvítily, ale nasmlouvat kongres, zorganizovat veletrh nebo firemní akci vyžaduje jasné podmínky a dlouhodobý časový horizont. Kdyby nám v březnu, dubnu epidemiologové řekli, že zákaz bude trvat nadále, mohli jsme ušetřit spoustu energie, času a peněz,“ zaznělo.

Právě otevření nákupních center, kde nikdo nelimituje počet osob a nerozděluje nákupní centra na ohraničené segmenty po tisícovce lidí, kteří se nesmějí navzájem promíchávat, jsou pro subjekty pořádající velké akce trnem v oku. Otevření nákupních center a obchodních domů vůči zákazu veletrhů a dalších hromadných akcí považují za diskriminační. „Současný stav opatření není ideální. Dělení na sektory může být teoreticky uplatněno na stadionech, ale ani kongres ani veletrh takto realizovat nelze. Navíc nikdo nevíme, jaká opatření budou platit za měsíc,“ shodli se účastníci. Česká eventová asociace i veletržní správy přišly s návrhy realizovatelných hygienicko-bezpečnostních opatření, ale nikdo se k nim nevyjádřil.

Na jaře byl zrušen veletrh třetí největší evropský veletrh zemědělské techniky TECHAGRO v Brně, mezinárodní veletrh elektrotechniky AMPER a další jarní veletrhy. Veletrhy Brno oznámily zrušení nejvýznamnější veletržní akce ve střední Evropě, Mezinárodního strojírenského veletrhu. „I přes počáteční velký zájem vystavovatelů, jsme kvůli přetrvávající nejistotě a neschůdně nastaveným pravidlům byli nuceni letošní MSV poprvé v historii zrušit,“ upřesnil Kuliš. Zrušeny byly velké kongresy v Praze a v Brně. Nebude se konat tradiční Země živitelka v Českých Budějovicích. Přeloženy na 2021 byly velké koncerty Iron Maiden, Aerosmith, Sting, The Weeknd, Harry Styles, Avril Lavigne, My Chemical Romance a zrušeny byly vyprodané koncerty System Of A Down či Lenny Kravitz, velké koncerty skupiny LUCIE a Marpa.