Zákaz shromažďování přerušil 13. března veškerý kulturní a sportovní život. Ten se nyní jen velmi pozvolna začíná obnovovat. Jak na vývoj situace reagují velké filmové a hudební festivaly?

Léto je obdobím open air festivalů, každým rokem se jich v republice koná přes sto. Ty velké, jejichž program je postaven na slavných zahraničních jménech a finančně je podporován řadou velkých partnerů, musely své konání zrušit a v nejlepším případě nasmlouvané interprety přesunout na rok 2021. Takhle to vyřešil zdejší největší event Colours of Ostrava, jehož ředitelka Zlata Holušová před měsícem říkala: „Můj první festival v roce 1989 mi stát zakázal. Letos jsem se nemohla dočkat, až mi ho zakáže znovu. Byla to jediná možnost, jak nezkrachovat.“

Když nejde pořádat festival, uvedeme Nefestival

Vzhledem k pozitivnímu vývoji pandemie stát nedávno povolil pořádání akcí do tisíce návštěvníků – a festival Colours reagoval bleskově: rozhodl se ve svém původním červencovém termínu uspořádat na tradičním místě pod vysokou pecí v Dolních Vítkovicích „Nefestival“ zahrnující koncerty, divadla, diskuze a setkání naživo. Ovšem jejich počet bude jen zlomkem původního programu. Vystoupení bude každý den jen několik a počet vstupenek bude striktně limitován číslem 1000. Čtvrtý festivalový den je věnován napůl divadlu a napůl stále oblíbenější diskuzní části Melting Pot. To se pro letošek zúží do debaty pěti expertů (ekonom Sedláček, chirurg, filozofka, neurolog a farářka). Na plakátech zůstávají všichni mnohaletí partneři v čele s generální Českou spořitelnou.

Podobně veliký Rock for People se rozhodl rozprostřít část svého programu do pěti českých měst a všechny kapely pak představit na závěrečném koncertu v domácím Hradci Králové. Pod názvem Live Jukebox Tour se konala v minulém týdnu, partnery byly Komerční banka a Mall.cz. Koncept zněl takto: Vezmete karavan, dáte mu vzhled jukeboxu z 50. let a dovnitř nacpete kapelu. To naprosto přesně vystihuje Live Jukebox. Všechny koncerty přenášela partnerská Mall.tv.

Situace naopak zásadním způsobem nemusela uškodit menším festivalům. Například Valašský špalíček, který ve čtvrtek začal a potrvá až do soboty, z plakátů vyškrtl jen několik zahraničních jmen a jinak zachoval původně připravený program. „Státem povolená tisícovka diváků, to je náš obvyklý limit“, tvrdí pořadatel Ondřej Smolka. Festival stojí na podpoře z veřejných zdrojů Zlínského kraje, přijít by měla i od tradičních lokálních komerčních partnerů CS Cabot a DEZA.

Tady Vary. Ve vašem kině

Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech sází posledních 26 let na masivní podporu mladých fanoušků, kteří město a jeho sály zaplní do posledních míst. To by letos nešlo a organizátoři vedení Jiřím Bartoškou celý 55. ročník přesunuli na rok 2021.

Podobně reagovali i producenti filmu Zátopek, který zde měl mít světovou premiéru – také ji posunuli o rok, zvláště když se neuskuteční ani olympiáda v Tokiu, kde měl mít film svou velkou prezentaci. O nejlepší filmy, které měli organizátoři vybrány, však čeští diváci nepřijdou: místo ve Varech bude 16 vybraných filmů uvedeno v 96 kinech Česka v původním termínu festivalu: 3.-11.července. Představení budou kopírovat karlovarské zvyklosti: úvod před filmem, zdravice filmařských hostů, festivalová projekce. Vše on line. A festival děkuje v programu přehlídky i svým hlavním partnerům, kteří s ním zůstávají: ministerstvo kultury, Innogy, Mall.cz, Vodafone, město a Karlovarský kraj.

Zachraň Febiofest, staň se FebioHero!

Těžký osud potkal mezinárodní filmový festival Praha (Febiofest). Jeho pořádání muselo být v březnu odvoláno týden před konáním. Celou jarní realizovanou komunikační kampaň tak musel „zahodit“ a na novou nemá. Vyzývá nyní fanoušky, ať pomůžou na serveru Hithit – příspívat mohou v rozmezí 200 až 50 000 Kč. Festivalový web sugestivně burcuje: „Co kdyby zanikl film? Poslední měsíce ukázaly, že to není sci-fi, komedie se mění v horor a Batman se přestěhoval do Wu-chanu. Současný svět potřebuje více než dříve své hrdiny. Staňte se FebioHero a zachraňte Febiofest“. Konat se má konat koncem září, na tento měsíc se však přesunuly i dva další české jarní festivaly a není jisté, jak přetlak obdobných akcí ustojí diváci, média a partneři.