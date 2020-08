V rámci novinek chystá značka Vinograf třeba jízdu degustační tramvají, plánuje být více vidět na festivalech, pracuje na eshopu pro milovínky vína a přípravuje i osobní sommeliéry. „Chceme celkově více cílit na mladou generaci,“ říká nový marketingový ředitel společnosti Daniel Dočekal.

Jaké nástroje jsou pro vás v aktuální situaci v marketingu nyní klíčové?

Sociální sítě, byť se zvyšují náklady a klesá organický dosah. E-maily a dva vinné bary, ty jsou nástrojem také. Dobrý je word-of-mouth, posílené sociálem. Jdeme do PPC i internetové reklamy, máme rezervy v SEO. Pracujeme na PR. Snažíme se být vidět a slyšet.

Jakým způsobem chcete značku Vinograf rozvíjet?

S koronavirem se gastro potýká s nedostatkem hostů, chybí zahraniční, domácí se nevrátili do stavu před pandemií. Musíme více lákat, ať už na jídlo, víno či kombinaci. Nové jsou tematické měsíce — večerní menu jídel a vín určité země, tematické degustace. Španělský srpen a české září. V září bude vinný festival Pinot Swings, v říjnu vyrazíme po Praze v degustační tramvaji. Pracujeme na e-shopu pro milovníky vína. Máme co nabídnout. Chceme více cílit na mladé, třeba i proto, abychom je naučili rozdíl mezi vinotékou, vinárnou a vinným barem.

Co vás v průběhu krize překvapilo?

Jak těžké bylo vydržet a jak ochotni byli lidé pomoci. Přežít se dařilo i díky vaření nemocnicím, kde sbírka vynesla 270 tisíc. Nepříjemně? Chaos, nekomunikování státu při opatřeních a úroveň nezájmu o podnikatele, oživení ekonomiky a podporu trhu.

Chcete více cílit na mladší zákazníky. Jaké kampaně plánujete a kde poběží?

Festivaly, akce ve Vinografech i mimo. Představování vinařů, tematické degustace Kláry Kollárové, Fašank, zabijačkové hody na Senovážném. To chceme proměnit v místo sloužící zájmům obyvatel a máme na to i spolek Senovážné žije. Připravujeme „Na skleničku s…“, co měsíc, to zajímavý host. V září spustíme osobní sommeliéry. Pomůže i obsah vysvětlující, jak to s tím vínem, pitím vína a věcmi okolo je. Pomalu, bez velkých nákladů a kreativně. V budoucnu i kampaně, ale nejdříve se gastro musí vzpamatovat.

Jaký nápad vás na trhu v posledních dvou měsících zaujal?

V covidové době od Bistro Rohlíku. A jak krize přispěla k digitalizaci, online platbám i nákupům.