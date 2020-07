Od července se stal Petr Laštovka novým Strategy Directorem reklamní agentury Geometry Prague.

Petr Laštovka bude ve společnosti dohlížet na rozvoj strategických a konzultačních služeb. Primárně se zaměří na růst značek patřících společnostem British American Tobacco, Unipetrol a Mondelez. Vedle toho bude pracovat na dokončení digitální transformace, kterou si Geometry prochází.

„Už delší dobu jsme na trhu hledali strategicky zdatnou osobnost. V momentě, kdy se Petr stal ‚volným hráčem‘, jsem ho neváhal oslovit. V minulosti odvedl velký kus práce pro své zaměstnavatele a obdobné úspěchy a nasazení očekávám i nyní,“ uvedl Martin Pešta, ředitel Geometry Prague.

Laštovka působil v televizi Prima, kde stál u zrodu projektu iprima.cz. Poté několik let pracoval pro společnost O2 na pozici manažera marketingu, kde byl zodpovědný například za komunikaci značky 1188 a O2 Media. Před příchodem do Geometry působil v několika agenturých: naposledy v roli Senior Plannera a Head of Interactive v OgilvyOne. Laštovka je také mnohaletým předsedou digitální sekce Asociace komunikačních agentur a členem prezidia AKA.

„S velkou radostí se stávám součástí tak ambiciózní a úchvatné agentury, jako je Geometry. Rád využiji svých zkušeností a pracovního nadšení v této zajímavé době, kdy se celý svět digitalizuje a transformuje. Vždycky pro mě zůstanou klíčoví lidé, jejichž vzdělávání a zapojení do změněného světa bude v Geometry mou další výzvou. Nepřestává mě fascinovat lidská mysl, kterou dál chci poznávat a díky tomu i zlepšovat řešení, která s klienty připravíme,“ uvedl Laštovka.