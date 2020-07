Skupina E.ON až do odvolání zastavuje veškerou publikaci a propagaci na Facebooku a Instagramu. Jako jedna z velkých mezinárodních značek tím vyjadřuje svůj postoj proti nenávistným projevům, diskriminaci a nesnášenlivosti, které se podle firmy na těchto sociálních sítích v poslední době stále více množí. E.ON k tomuto kroku přistoupil napříč všemi regiony, ve kterých působí. Týká se to tak i České republiky.

„E.ON jedná vždy v souladu se základními hodnotami, jako jsou respekt, diverzita a tolerance, výslovně a rezolutně se staví proti rasismu, nenávistným projevům a diskriminaci a tento jasný postoj očekává i od svých partnerů,“ uvádí společnost v tiskové zprávě. „V této souvislosti považuje za nutné svým hodnotám dostát a přehodnocuje svoji roli na Facebooku a Instagramu. Od nich očekává, že podniknou adekvátní kroky, kterými ochrání své uživatele před nenávistným obsahem a zvýší jejich bezpečí.“

V České republice E.ON s okamžitou platností zastavil na Facebooku veškeré reklamní kampaně. „Facebook cíleně potlačuje organický dosah a firmy tak musí příspěvky propagovat, aby se obsah dostal mezi uživatele. Nás to samozřejmě poznamená. Jen bez propagace by měsíční zásah našich příspěvků klesl v průměru na jednu pětinu. My jsme se ale rozhodli nepublikovat vůbec. Podobný bojkot je namístě a doufám, že Facebook podnikne adekvátní kroky k tomu, abychom se tam všichni cítili bezpečně,“ vysvětlila Daniela Magersteinová, manažerka sociálních sítí společnosti E.ON v České republice.

E.ON plánuje s lidmi přes sociální sítě dál komunikovat v rámci Community managementu, ale nebude přidávat ani propagovat nové příspěvky, píše. K obdobnému kroku, který odstartovala iniciativa #StopHateforProfit, se rozhodla řada dalších velkých globálních značek. Mezi nimi jsou například Coca-Cola, Starbucks nebo Unilever či Avast.