Desítky společností z nejrůznějších oborů zahájily bojkot Facebooku. Zrušením reklamních kampaní připravily firmu o více něž sedm miliard dolarů.

Do kampaně „Stop Hate for Profit“ (Zastavme nenávist pro zisk), ke které vyzvalo několik organizací bojující za lidská práva, se zapojila celá řada agentur a firem.

Přehled firem, které bojkotují Facebook AdComplyRx

Adventure Journal

Arc’teryx

Arcanist Press

Arka Pana Consulting

Artbees Software

Aspen Snowmass

Atlas Pet Company

BabyEcoTrends.com

Birchbox

Blurry Bits Photography

Bwritr

CityAdvisor

Climate Ride

Coca-Cola

Coolidge Corner Theatre

cove.tool

Dashlane

daviesnow

Dermatonics

DETH KULT

Diageo

Dockers

ecoRI News

Eddie Bauer

Edinburgh Events

EILEEN FISHER

Equal Entrance

FSAstore.com

Gerardo

GIN – Greater Inflight Network

Haven Life

Heidi Howarth

HigherRing

Honda

Houdini Sportswear

iHerb

Ipsun Solar

JanSport

Kush Queen

Las Vegas Food and Wine Festival

LendingClub

Levi’s

Lifestraw

Limeade

Local Postal

Lockdowneconomy – UK

lululemon

Magnolia Pictures

Manelik

Matte PR

MEC

Menlo Jazzercise

Mindful QA

Modern Farmer

Mozilla

Nonbeenary Designs

OpenWorksBmore

Patagonia

Patagonia Provisions

PearBudget

Peter Togel

PLAZM

Read Between the Wines Podcast BBC

REI

ReVision Energy

SharperTrades

Social Work Test Prep

Somoto Canyon Tours

Sortyourfuture

Source

SparkCharge

Spiders and Milk

SVB

TalkSpace

The Carbon Literacy Project

The Hershey Company

The Jewish Board

The North Face

Thriving Design

TrashPandasTVOfficial

Unilever

UNLIT® The Hangover Recovery Drink

Upwork

Verizon

Viber

Voicebrook

Western Environmental Law Center

wettribe

wherewemet

Willow Lane Collective

Woven Trends

ZoeFinancial

Kvůli bojkotu se akcie Facebooku koncem týdne propadly o 8,3 %. Některé firmy – například Coca-Cola či Unilever – pozastavily kampaně i na Twitteru a Instagramu.

Facebook by se navíc brzy mohl dostat do křížku i s největším globálním inzerentem, jímž je koncern Procter & Gamble. Během týden trvajícího virtuálního festivalu kreativity Lions Live to naznačil vlivný marketingový šéf P&G Marc Pritchard. Při svém vystoupení představil konkrétní kroky, které P&G začalo dělat pro zvýraznění zodpovědného podnikání, najímání lidí i marketingu.

„Procter & Gamble má jako největší světový inzerent široký dosah a s tím spojenou zodpovědnost za to, abychom jednali. Pro naše značky jsme vytvořili základní klíčové body, které by mohly inspirovat i další firmy,“ uvedl Pritchard. „Nebudeme inzerovat nikde, kde se podporuje nebo objevuje obsah, jenž je podle nás nenávistný, diskriminační nebo pomlouvačný. Svoboda slova je právo, ale zdvořilost je naší odpovědností. S poskytovateli médií a platforem pracujeme na systematických změnách. Pokud dojdeme k tomu, že něco neodpovídá našim standardům, budeme jednat. Včetně toho, že zastavíme spolupráci, stáhneme inzerci,“ prohlásil důrazně.

Jeho vystoupení vyvolalo spekulace, že by toto upozornění mohlo být vzkazem i pro Facebook. Na doplňující otázky médií pak Marc Pritchard odpověděl, že pokud P&G dojde k tomu, že jeho standardům neodpovídají praktiky Facebooku, rozvázání spolupráce nevylučuje.

Od Facebooku už se odchází

Facebook má totiž problém s tím, že nezvládá omezit šíření nenávistné rétoriky na svých sítích, kam se vedle stejnojmenné platformy počítá například i Instagram. Facebook navíc odmítl regulovat lživé a zavádějící politické reklamy. Na rozdíl od Twitteru ani neskrývá podobné přípěvky například od amerického prezidenta Donalda Trumpa a ani k nim nepřidává povysvětlení kontextu či odkaz, jenž je uvádí na pravou míru.

K zastavení reklamních kampaní na největší sociální síti světa už vyzvalo v rámci protestů, které stále probíhají v USA i jinde po světě, už vyzvalo šest organizací, mezi nimiž jsou Anti-Defamation League či NAACP. K zastavení spolupráce s Facebookuem už se odhodlala Coca-Cola, Honda, technologická společnost Viber, výrobci outdoorového vybavení The North Face, Patagonia či koncern Unilever.

V den výročí Juneteenth oslavujícím konec otrokářství v USA, stáhla 19. června veškerý marketingový obsah z Facebooku kosmeticko-farmaceutická skupina GlaxoSmithKline (GSK). „Teď s Facebookem aktivně pracujeme na tom, abychom dál pokračovali správným směrem. A týká se to celého ekosystému, ať už jde o partnery jako je Facebook či Google, nebo naše agentury,“ uvedla během Lions Live marketingová ředitelka GSK Tamara Rogersová.

Kdyby se k obdobnému kroku odhodlal i P&G, nebylo by to poprvé. Například v roce 2017 koncern stáhl svou inzerci z videoportálu YouTube, než pak společně vytvořili bezpečné kanály a podobně. Ve stejnou dobu také rozhodnutí Pritcharda prověřit kontrakty s agenturami zamávalo celým komunikačním průmyslem. Tehdy prohlásil, že fungování celého mediálního dodavatelského řetězce je „přinejmenším zakalené a přinejhorším podvodné“. Následný audit kontraktů a jejich přepsání k větší transparentnosti nakupování médiálního prostoru a vztahů s médii. Změny, s nimiž Pritchard začal, se pak rozšířily do celého oboru.

Foto: Cannes Lions