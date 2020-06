Společnost Procter & Gamble (P&G) se přiřadila k dalším firmám a značkám, které si připomínají měsíc hrdosti (Pride month). Uvedla kampaň The Pause (Pauza), kterou vytvořila agentura Grey New York a jejíž součástí je i 60vteřinové video.

Pauza, o níž spot hovoří, je okamžikem zaváhání, nejistoty, kterou prožívá každý těsně před tím, než se rozhodne říct o svém vztahu pravdu nebo raději „milosrdnou“ lež. Je to tísnivý moment, kdy se člověk rozhoduje, zda milovanou osobu na veřejnosti obejme nebo chytne za ruku, vteřina, v níž zvažuje, zda si může dovolit prozradit svou orientaci…

„Pořád se hlídám“ či „Bojím se odsouzení“ říkají v úvodu aktéři videa, kteří následně popisují své pocity z každodenních situací, o nichž někteří z nás ani nemusejí přemýšlet. Spot uzavírá sdělení „Když nás obklopuje láska, nemusíme váhat“ (When love surrounds, there is no pause) s hashtagem #LeadWithLove. V posledním záběru spotu se pak objeví odkaz na webové stránky PG.com/LGBTQvisibility, kde koncern vysvětluje, jakým způsobem podporuje LGBTQ komunity.

The Pause

Pauza není jediným videem, v němž se P&G věnuje sociální tematice. Předcházel mu například nedávný spot Volba (The Choice) ze začátku června, kde firma žádá bílé obyvatele, aby využili svého vlivu v americké společnosti, bojovali proti rasismu a předsudkům. „Čti, poslouchej, daruj, plánuj, pochoduj, vol…“ nabádá každého P&G ve videu, které je dílem agentur Grey a Cartwright (WPP).

Dalšími videi je pak Rozmluva (The Talk) a Pohled (The Look), obojí jsou zaměřeny proti rasismu. První z nich vzniklo již v roce 2017 a letos bylo znovu uvedeno. Jeho hlavními aktéry jsou rodiče, kteří promlouvají ke svým dětem. Spot je o nevyhnutelnosti některých takových rozmluv, které se musejí odehrát mezi rodiči a jejich potomky, pokud patří v Americe k afroamerické menšině, kvůli všudypřítomným předsudkům. Druhý spot Pohled vznikl loni a ukazuje divákovi každodenní situace – návštěvu obchodu, plovárny, bistra atd. – očima (doslova) Afroameričana. Spot vznikl ve spolupráci s organizací Saturday Morning, režíroval jej Anthony Mandler a za kamerou stál Malik Sayeed.

The Choice

The Talk

The Look