Group One společně s Serviceplan Group GmbH otevírají mediální agenturu Mediaplus se sídlem v Praze. Na její rozvoj bude dohlížet Daniel Lenarczyk.

Za otevřením nové kanceláře stojí rostoucí role českého trhu, a to jak pro zákazníky německé skupiny Serviceplan, tak pro polskou Group One, uvádí firma v tiskové zprávě. Podíl v české společnosti má Mediaplus Warsaw, součást německého Mediaplus International, což je síť mediálních agentur působících v 35 zemích po celém světě. Prvním zákazníkem agentury je německá síť obchodů Hornbach. Mimo to agentura vyvíjí aktivitu i v oblasti new business.

Za projekt zodpovídá Daniel Lenarczyk, manažer s pětadvacetiletou praxí na bezmála 30 trzích v regionech CEE a EMEA, který na české mediální scéně působí od roku 2011.

„Budování pozice Mediaplus v České republice začalo dávno před oficiálním startem společnosti. Motivovala nás právě skutečnost, že máme v tomto regionu solidní databázi klientů. V současné době se soustředíme na posílení lokálního týmu a new business aktivity. V budoucnu by se měla kancelář Mediaplus Prague starat rovněž o koordinaci zákazníků Group One a Mediaplus International na slovenském trhu,“ říká Daniel Lenarczyk.

Logo Mediaplus

V první etapě svého působení bude agentura Mediaplus Prague obsluhovat zákazníky Group One a skupiny Serviceplan, kteří již jsou přítomni na českém trhu, anebo se na něj chystají vstoupit. V další fázi budou new business aktivity rozšířeny o zákazníky zahraničních poboček Mediaplus, kteří plánují expanzi na český a slovenský trh, a dále o lokální klienty. Mediaplus Prague bude také poskytovat lokální podporu Mediaplus International ve výběrových řízeních.