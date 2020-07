Šestikilový výběr pravidelně se měnící sezónní zeleniny z nejúrodnější české černozemě, pěstované tradičními zelinářskými postupy bez chemie. Tak v tiskové zprávě uvádí online supermarket Košík.cz farmářské bedýnky, které zařazuje do své nabídky a které pro něj připravuje farma Jamboz. Bedýnky bude rozvážet do oblastí, které pokrývá plným sortimentem.

Farmářské bedýnky od Košíku jsou pěstovány na padesáti hektarech na Kutnohorsku. Cena bedýnky je 399 Kč a zákazníci v ní naleznou 11 druhů čerstvé české zeleniny o souhrnné váze přes šest kilogramů. Konkrétní obsah bedýnky se bude každý týden měnit a je závislý na době sklizně, ale i třeba počasí a aktuálnímu dozrávání některých plodin. Zelenina dorazí v papírové bedničce z recyklovaného materiálu, která není zálohovaná.

„Jednou z našich priorit je co nejvíce zjednodušit cestu zeleniny z pole do českých domácností. Tak, aby strávila na cestě minimum času a zanechala co nejmenší ekologickou stopu. Domácnosti si budou moci znovu vychutnat pocit, že drží zeleninu, která ještě voní po hlíně,“ říká Tomáš Jeřábek, CEO Košík.cz. „Podobným způsobem bychom do budoucna chtěli zapojit i další farmáře a malé tradiční dodavatele a se zákazníky si co nejvíce užívat sezónnost pěstovaných plodin.“

Koncept vznikl ve spolupráci s rodinnou farmou Jamboz, které funguje už od roku 1990 a provozuje ji už druhá generace rodiny Jamborů. Jejich produkty jsou, jak uvádí tisková zpráva, pěstovány tradičním způsobem českých zelinářů – zelenina je sklízena ručně a využívají se všechny zdravé kusy bez ohledu na jejich tvar nebo pohledovou atraktivitu. Během pěstování není používána chemie a veškeré plodiny jsou hnojeny koňským hnojem.





„Přáli bychom si, abyste se při rozbalování bedýnky cítili jako u nás na farmě. Bedýnky, které pro Košík připravujeme, jsou určeny především těm, kterým záleží na kvalitě života i jídla. Těm, kteří nám odpustí leckdy nedokonalý tvar či barvu našich výpěstků, pěstovaných přirozeně a bez chemie. Maminkám, které svým dětem chtějí připravovat příkrmy bez chemie. Zkrátka všem, kteří dokážou ocenit naši práci, která se za každou bedýnkou skrývá,“ dodává Milan Jambor z farmy Jamboz.