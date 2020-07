Dosavadní šéf cestovní skupiny FISCHER GROUP povede aktivity německého cestovního giganta DER Touristik v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku. V České republice bude Jiří Jelínek stát v čele dvou největších cestovních kanceláří FISCHER GROUP a EXIM TOURS, které nově obě pod skupinu DER Touristik spadají. Jeho předchůdce a zakladatel cestovní kanceláře EXIM TOURS Ferid Nasr se přesouvá do čela dozorčí rady DER Touristik Eastern Europe.

Jiří Jelínek působil od roku 2004 jako šéf Cestovní kanceláře Fischer. Pod jeho vedením se společnost nejprve dostala z finančních problémů a postupně se rozrostla o značky NEV – DAMA, eTRAVEL a PRIVILEQ, které společně tvoří skupinu Fischer Group. Pod Jelínkovým vedením se společnost vypracovala v jednoho z lídrů trhu a v květnu 2020 se stala součástí německé společnosti DER Touristik. Ta je divizí cestovního ruchu německé skupiny REWE a už od roku 2012 vlastní i cestovní kancelář Exim Tours.

„Jsem přesvědčený o tom, že spojení cestovních kanceláří Fischer Group a Exim Tours pod jedno vedení je pro nás šancí nabídnout naším klientům ještě širší portfolio zájezdů. Fischer a Exim se ideálně doplňují, a můžeme tak využít silných stránek obou společností. Současná doba je pro obor cestovního ruchu velmi složitá, a proto je pro nás velkou výhodou, že se můžeme spolehnout na mimořádně silné zázemí od DER Touristik a také skupiny REWE, která není závislá jen na cestovním ruchu,“ říká Jiří Jelínek.

„Jiří Jelínek je naprosto ideálním manažerem pro vedení našich aktivit ve východní Evropě. Jsem přesvědčený, že společně s ním porosteme v České republice, na Slovensku, v Polsku, Maďarsku i Rumunsku,“ říká Sören Hartmann, výkonný ředitel DER Touristik Group.

Jelínek na pozici výkonného ředitele DER Touristik Eastern Europe střídá Ferida Nasra. Ten řídil aktivity ve východní Evropě doposud a nyní míří do čela dozorčí rady. Ferid Nasr působí v oboru cestovního ruchu už od roku 1993, kdy založil cestovní kancelář Exim Tours, kterou dovedl do pozice jedné z největších a nejúspěšnějších společností na českém trhu cestovního ruchu. Společnost DER Touristik koupila Exim Tours v roce 2012 a od té doby se Ferid Nasr podílel expanzi DER Touristik ve východní Evropě.

„Ferid Nasr odvedl vynikající práci, za kterou mu chci poděkovat. Náš úspěch ve východní Evropě nese jeho jasný rukopis. Je to vynikající manažer a jeden z průkopníků oboru cestovního ruchu v porevolučním Česku. Teď se přesouvá do pozice šéfa dozorčí rady a my budeme nadále spoléhat na jeho rady a odbornost,“ říká Sören Hartmann, výkonný ředitel DER Touristik Group.

Skupina DER Touristik Group se sídlem v německém Kolíně nad Rýnem je jednou z předních cestovních kanceláří v Evropě. Zahrnuje okolo 130 společností a v roce 2019 měla celkové tržby 6,5 miliard eur. Skupina DER Touristik Group je divizí cestovního ruchu skupiny REWE. Zaměstnává 10 100 lidí v 16 zemích v Evropě. Každý rok využívá služby jejích delegátů nebo specialistů 9,9 milionu hostů.