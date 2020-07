Kiwi.com, česká online travel tech společnost, jmenovala Iaina Wetheralla do pozice finančního ředitele s účinností od 1. listopadu 2020. Dosavadní CFO Juraj Strieženec bude v Kiwi.com pokračovat v roli provozního ředitele (COO) a bude zodpovědný za interní provoz společnosti, včetně zákaznické péče, HR, právního, bezpečnostního a ICT oddělení.

“Je mi potěšením přivítat Iaina u nás v Kiwi.com. Jeho jmenování posílí tým managementu a současně je důkazem naší ambice upevnit a posílit vůdčí roli na travel tech trhu. Iainovy zkušenosti v oboru a jeho leadership společně s Jurajovým zaměřením na provoz firmy je úplně novým spojením a skvělým odrazovým můstkem pro další rozvoj služby zákazníkům,” řekl Oliver Dlouhý, CEO Kiwi.com.

“Na práci v Kiwi.com v roli CFO se už těším, vidět z první ruky dopad špičkové technologie, za kterou stojí Oliver se svým týmem, je pro mě velkou motivací. Je to společnost s globálním potenciálem a v kombinaci s podporou General Atlantic má velmi vzrušující budoucnost. Jsem nadšen, že mohu být její součástí,” okomentoval svůj příchod Iain Wetherall.

Před příchodem do Kiwi.com Wetherall působil jako finanční a investiční ředitel ve Wizz Air a zastával různé finanční pozice v Ahold Delhaize, PwC, Singer & Friedlander Bank a KPMG. Je autorizovaným účetním a držitelem diplomu Advanced Treasury (Association of Corporate Treasurers) diplomu Securities and Investment (Chartered Institute for Securities and Investments) a reprezentantem pro cenné papíry ( Securities and Futures Authority, nyní Financial Condust Authority).