Nastupuje po Johnu Seifertovi, který letos v dubnu oznámil odchod po 41 letech u komunikační agentury, z nichž posledních pět let strávil v roli nejvyššího šéfa.

Andy Main do vedení britské komunikační agentury Ogilvy se sídlem v New Yorku nastoupí na konci července. Přichází z pozice globálního šéfa Deloitte Digital a člena vedení Deloitte Consulting. Deloitte Digital řídil od roku 2014 a vytvořil z něj prestižní světovou značku, právě během jeho šéfování se Deloitte jako první poradenských skupin po sérii akvizic kreativních agentur pustila i do poskytování kreativního služeb. Pomohla tak posunu celého poradenského byznysu a vybudování nové konkurence pro agentury.

„Je mi ctí stát se novým generálním ředitelem agentury, jejíž jméno se stalo synonymem pro znamenitou kreativitu i strategii,“ uvedl Andy Main, kterého magazín AdWeek zařadil mezi stovku nejvlivnějších lidí v marketingu, médiích a technologiích. „Musíme být také firmou, jejíž kultura dává šanci vyniknout lidem z nedostatečně reprezentovaných skupin, podporuje je během celé jejich kariéry a dává jim možnost se propracovat na ty nejvyšší příčky,“ doplnil s tím, že se Ogilvy plně zapojí k politice mateřské skupiny WPP, jež má za cíl skoncovat s rasismem.

„Andy je jedním z nejobdivovanějších leaderů našeho oboru. Jeho víra v sílu kreativity, která mění celé společnosti, i v důležitost lidí a firemní kultury se úzce shoduje s naší vizí pro WPP a naše agentury,“ prohlásil Mark Reed, šéf WPP.

Ogilvy není jedinou agenturou, v níž v poslední době dochází k obměnám ve vedení. Nedávno byl také do role globálního CEO v agentuře DBB Wolrdwide ze skupiny Omnicom povýšen Marty O´Halloran, který do té doby patnáct let vedl pobočky DDB v Austrálii a na Novém Zélandě. Justin Thomas-Copeland se pak stal šéfem DDB pro Severní Ameriku. Oba v pozicích nahradili dřívější šéfku Wendy Clark. Ta po dvou letech vedení DDB Worldwide odešla řídit Dentsu Aegis Network.