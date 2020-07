Největší tuzemský online prodejce s módou ZOOT se postupně mění na lifestylovou platformu. Po nedávno spuštěném marketplace, díke kterému nabízí už i módu a doplňky prodejců třetích stran, přichází s nabídkou kosmetiky. Mezi prvními značkami na ZOOTu se představují Econea a Folly.

“Nechceme na ZOOTu běžné produkty z drogerií. Chceme se zaměřit především na přírodní a biokosmetiku, která se vhodně doplňuje s módním segmentem. I v módě je naší strategií vybírat ty nejzajímavější módní kousky. Chceme předvýběrem zákazníkům nabídnout jistou přidanou hodnotu,” přibližuje ředitel společnosti Milan Polák s tím, že v nabídce se objeví jak tělová, vlasová, pleťová kosmetika, tak třeba i výrobky určené na zubní hygienu.

Z jednotlivých značek z portfolia Econea nebo Folly je již možné nakoupit například Natura Siberica, což je přírodní kosmetika pocházející ze Sibiře, Annemarie Börlind, což je německá rodinná značka vyráběná v Černém lese, nebo také slovenský Kvítok. Ten se rovněž vyrábí převážně z čistých přírodních surovin rostlinného původu, jeho devízou je i to, že dokáže pomoci i při specifických problémech jako je ekzém, akné, suchá pokožka, celulitida či lupy.

“Kategorie Beauty by se měla postupně stát jedním z pilířů ZOOTu. Je to ideální doplňkový produkt a než přeskakovat na jiný e-shop a muset dělat další objednávku, je pro naše zákaznice výhodou si přihodit šampón a krém do jednoho košíku. Věřím, že se můžeme dostat na 10 procentní podíl celého obratu v horizontu 2 let,” dodává Polák s tím, že většinu zákazníků eshopu tvoří ženy, proto vidí v kosmetice nemalý potenciál.

Foto: ZOOT