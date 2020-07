Program Moneyback funguje v aplikaci George a zákazníkům nabízí za nákup kartou odměny. Ty jsou postavené na míru na základě jejich předchozích nákupů. Dateio svou marketingovou platformou v Česku pomáhá oslovit přes milion a půl lidí.

Za technologií a datovými modely programu stojí český fintech startup Dateio, jenž se na analýzu transakčních dat z platebních karet a jejich využití pro produktové inovace specializuje. Celosvětově spolupracuje již s 12 bankami a finančními institucemi, spuštěním Moneyback nabízí jeho marketingová platforma obchodníkům dosah na více než milion a půl českých klientů.

„Spuštění programu Moneyback je pro nás zásadním momentem, díky spolupráci s největším vydavatelem platebních karet v Česku, Českou spořitelnou, jsme zdvojnásobili počet uživatelů na platformě a nyní tak našim partnerům z řad obchodníků nabízíme možnost oslovit více než 1,5 milionu vlastníků platebních karet v České republice,” uvádí Ondřej Knot, spoluzakladatel startupu Dateio. „Partneři na platformě platí jen za reálné prodeje, hlavní síla našeho řešení je však v personalizaci – nabídky doporučujeme zákazníkovi na míru. Pro obchodníka to znamená možnost segmentace na základě reálného chování zákazníků – jejich předchozích karetních transakcí,” dodává.

Marketing založený na reálných karetních transakcích uživatelů (tzv. CLO, card-linked offers marketing) zažívá v posledních letech rozmach zejména ve Spojených státech, nahrazuje totiž tradiční marketingové kampaně skrze kupóny a zákaznické karty. Dateio je přitom v Česku jedinou firmou, která takovýto nástroj na cílené oslovení zákazníků v jejich mobilní aplikaci nabízí. Důvodem, proč není tento trh konkurenčnější, je podle Knota vysoká bariéra vstupu: „Banky integrují naše řešení do vlastního mobilního bankovnictví, musíme jim být 100% spolehlivým partnerem. Dostat do pilotního provozu našeho prvního klienta nám tak trvalo více než rok, dnes to máme mnohem snazší díky tomu, že naše platforma funguje u jejich konkurentů či sesterských bank v jiných zemích.”

I proto je spolupráce s Českou spořitelnou, respektive její mateřskou Erste Group, zásadní pro další expanzi firmy. A expanze je v plánu, ještě tento rok Dateio spouští svou CLO marketingovou platformu v Rakousku, v první polovině roku 2021 pak v Chorvatsku a Maďarsku. Ve všech těchto zemích bude přitom český startup první firmou, která tuto službu nabízí.