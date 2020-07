Online marketingová agentura Better dostala za úkol vylepšit pozice internetového prodejce obuvi Eobuv.cz. Agentura také pracuje na novém e-shopu a strategii komunikace tradičního českého výrobce spodního prádla Timo.

E-shop Eobuv.cz patří polské společnosti Eobuwie.pl, která je největším online prodejcem obuvi v Polsku a v České republice má více než desetileté zázemí. Better nově Eobuvi pomáhá s vylepšením pozic ve vyhledávání a linkbuildingem v Česku a na Slovensku. Postaral se také o přípravu SEO strategie, která vzájemnou spolupráci odstartovala.

“Jsem rád, že můžeme u největšího online prodejce obuvi zúročit více než desetiletou zkušenost s výkonnostním marketingem, o který se staráme i e-shopu Tescoma, klinice Medicom Clinic a mnoha dalším klientům. Těším se, že budeme lídra trhu posouvat dál a pomůžeme mu prodávat online,” říká o spolupráci strategy director Betteru Martin Kupka.

Přední český výrobce spodního prádla a plavek Timo vznikl v roce 1992 jako výhradně česká rodinná firma. Již několik let sklízí úspěchy na trhu a působí i na slovenském trhu. S Betterem spolupracuje na rebrandingu své značky a nové komunikační strategii.

“Dělá nám radost, že můžeme pomáhat s komunikací tradiční české značce, která se nezaprodala čínské produkci. Budeme pracovat na tom, aby značka Timo dostala svou online podobu na úroveň, kterou si zaslouží,” vyjádřil se Martin Kupka.

O Betteru

Better je česká marketingová agentura, která letos slaví 15 let na trhu. Pomáhá firmám s budováním značek i výkonnostními kampaněmi a zakládá si na komplexním přístupu. „Máme v DNA nápady i čísla. Jsme kreativní, ale umíme zůstat nohama na zemi, když je to potřeba,“ říká o agentuře její CEO Stanislav Pluháček. Mezi klienty Betteru patří výrobce stavební chemie MAPEI, prodejny outdoorového vybavení HUDY nebo síť prodejen s malířskými potřebami Dům barev.