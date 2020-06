Nově zřízenou pozici ředitele pro korporátní a vnější záležitosti ve společnosti T-Mobile od 1. července obsadí Petr Jonák. Ve své funkci bude přímo podřízen výkonnému řediteli Jurajovi Bónovi.

Petr Jonák (39) bude zodpovědný za řízení Public Affairs a externí komunikace. „Na novou misi v T-Mobile se těším. Telekomunikace jsou rychle se měnícím odvětvím, které bude mít na naše životy stále větší pozitivní dopad. Krize kolem koronaviru nám ukázala, jak digitální technologie změní způsob našeho života a jak nastupující hyperkonektivita a internet věcí mohou transformovat naši zdravotní péči, bezpečnost a mobilitu. Ve své roli chci podporovat zásadní orientaci naší společnosti na zákazníka a přispívat k tomu, aby se T-Mobile stal tím nejlepším partnerem pro zákazníky, státní a místní správu i komunity,“ říká Petr Jonák.

„Jsem opravdu rád, že se Petr Jonák stane posilou našeho týmu,“ řekl Juraj Bóna, výkonný ředitel T-Mobile CZ. „Profesionál s jeho zkušenostmi a reputací bude zcela jistě velkou posilou při naplňování jak strategie firemní, tak vnějších vztahů.“

Jonák vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a absolvoval exekutivní program na IMD Business School. Pět let strávil v médiích v ekonomickém zpravodajství ČTK, později jako zpravodaj Agentury v Bruselu a nakonec jako redaktor Hospodářských novin. Od roku 2006 do roku 2009 se věnoval vládním záležitostem a CSR ve společnosti Škoda Auto. Následně strávil sedm let v investiční skupině BXR, kde vedl vnější vztahy skupiny a byl také členem top managementu společností, do nichž skupina investovala (např. dopravní skupina AWT či těžební společnost NWR). Do T-Mobile Jonák přichází z Coca-Cola HBC Česká republika a Slovensko, kde od roku 2016 pracoval jako ředitel pro vnější vztahy a udržitelnost.

Od roku 2015 je členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, kde je v současnosti zodpovědný za vnitřní trh EU, ochranu spotřebitele a udržitelnost. Je také členem Národní ekonomické rady vlády (NERV) a akademické rady Compliance Academy.

Jonák se dlouhodobě zajímá o propojování různých světů (byznysu, veřejné správy, akademického sektoru, neziskových společností nebo umění); spolupodílel se na založení středoevropské pobočky Aspen Institutu, kde byl také členem dozorčí rady.