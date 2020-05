Společnost The Coca Cola Company Česká republika a Slovensko oznámila personální změny v oddělení marketingu. Petra Šebová od února vede marketing celého portfolia 13 nápojových značek. Novou ředitelkou komunikace, vztahů s veřejností a udržitelnosti se pak stala Veronika Němcová.

Petra Šebová přišla do společnosti The Coca Cola Company ČR a SR již v únoru. Marketingová manažerka s sebou přináší 13 let odborných znalostí z globálních společností zaměřených na rychloobrátkové zboží. Do nového působiště přichází po šesti letech ve Philip Morris, kde vedla tým Consumer Engagement zaměřený na zákaznické zážitky z prostředí HORECA (hotely,restaurace,cafe) a eventy.

Ve své předchozí roli se starala o portfolio a strategii značek Philip Morris pro Českou republiku, Slovensko i Maďarsko. Její profesní životopis zahrnuje také práci pro Procter & Gamble a L’Oréal.

Němcová přichází z bankovního sektora

Veronika Němcová

Veronika Němcová zamířila do společnosti The Coca Cola Company ČR a SR z ING banky ČR, kde řídila oddělení komunikace a CSR. V pražské centrále banky ING působila poslední čtyři roky.

Do nové pozice v The Coca Cola Company ČR a SR nastoupila začátkem května 2020 a bude mít na starost Českou a Slovenskou republiku. Jejím cílem je vedle jiného zvýšit povědomí o aktivitách společnosti a zaměřit se na posílení oblasti udržitelnosti a CSR, které patří mezí klíčové priority společnosti The Coca Cola Company celosvětově. V nové pozici bude úzce spolupracovat s partnerskou „bottlerskou“ (plnírenskou) společností Coca Cola HBC Česko a Slovensko, výrobcem a distributorem nápojů společnosti The Coca Cola Company.

Absolventka Vysoké školy ekonomické v Praze působila v rámci své profesní dráhy kromě bankovnictví také v oboru telekomunikací, médií a CSR. Měla mimo jiné na starost marketingové vedení produktů značky National Geographic v České a Slovesné republice.