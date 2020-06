„Nezatěžujte se tím, co byste měli,“ radí v nové kampani zmrzlina Halo Top. Ta pro krátký televizní spot vsadila na herecký um kolumbijské plus-size modelky Marie Jimenez Pacifico.

Představitelka hlavní role se jinak specializuje na focení spodního prádla nadměrných velikostí. A i v reklamním videu odložila podstatnou část oblečení, místo pózování si však užívá bezstarostnou chvíli a se zmrzlinou v ruce živelně tančí. Na kilogramy navíc si při tom ani nevzpomene…

Spot provází hesla ironizující společenský tlak na dokonalé postavy „měla bych zhubnout“, „měla bych cvičit“, „Měla bych jíst více salátu“ a „měla bych přeskočit dezert“.

Soukromá taneční párty končí ve chvíli, kdy rozdováděná žena zaznamená, že ji pozoruje postarší sousedka.

Celou scénu provází hudební podklad dosud nevydané písně How I Do It od zpěváka a skladatele Mama Haze.