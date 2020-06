Udělat z Česka velmoc pro umělou inteligenci (AI). To je cíl Sary Boutall, která chce svět informovat o velkém potenciálu českých odborníků a pomoci zdejším firmám překlenout propast mezi technologiemi a lidským faktorem. Je antropoložkou, expertkou na umělou inteligenci, archeoložkou a aby toho nebylo málo, zajímá se i o hudbu, což v jejím případě znamená, že má „doktorát z Mozarta“. Inspirativní žena, která vystudovala v Oxfordu, bude hostem konference Forum Media 2020, jež proběhne 20. října v Clarion Congress Hotelu Praha.

Umělá inteligence může hodně pomoci, ale je nutné ji vnímat jako pevnou součást firmy, začlenit ji do běžného fungování a vyhradit si pro práci s daty konkrétní lidi. Mnohé společnosti v Česku podle Sary Boutall ovšem nejsou na umělou inteligenci připraveny, přistupují k ní jako k trendové záležitosti, kterou je potřeba mít za každou cenu.

„To je bohužel špatný přístup, i když ho nikomu nezazlívám s ohledem na to, jaké bombastické PR a marketing se kolem umělé inteligence v této době točí,“ říká Boutall. Občas se na ni prý obracejí „frustrovaní“ inovátoři, kteří by ve svých firmách rádi dělali věci lépe, rychleji a přesněji, například pomocí strojového učení, ale podle ní jsou to spíše výjimečné situace, kdy má zákazník přesnou představu, co od umělé inteligence chce.

„Asi bych to přirovnala k tomu, když se poprvé dostal do povědomí parní stroj. Byli to ‚early adopters‘, kteří pochopili nejen jeho technickou, ale hlavně sociální výhodu, a ti nyní patří k historicky známým osobnostem průmyslové revoluce. Přesně to bude i případ velkých podniků, které AI chytře zapojí do svých procesů,“ pokračuje vystudovaná antropoložka a upozorňuje přitom na loňskou studii auditorské společnosti Deloitte, v rámci níž bylo osloveno více než tisíc vedoucích IT pracovníků nadnárodních společností a dalších velkých organizací. Ti vidí největší výhody umělé inteligence ve zdokonalení produktů (44 procent), optimalizaci interních procesů (42 procent) a zlepšeném rozhodování (35 procent).

Není třeba chvátat

Sara Boutall se oblasti AI věnuje v rámci iniciativy prg.ai a platformy Startup Disrupt, zároveň pomáhá firmám nastavit škálovatelnost produktů a asistuje při jejich expanzi na zahraniční trhy. Když má uvést příklad, kdy se její rady ohledně umělé inteligence opravdu vyplatily, zmiňuje překvapivě případ, kdy její pořízení klientovi vymluvila. „Jedné nejmenované výrobní firmě jsem řekla, ať si AI zatím nekupuje, protože na ni nebyla připravena — neměli ani pořádně pořešenou svoji interní CRM databázi, mailing ani digitalizované procesy. Za ten AI produkt by utratili obrovské peníze s tím, že by od toho čekali zázraky, aniž by byli schopni dodat dobrá, čistá data, bez kterých žádná AI nemůže pořádně fungovat. V tomto konkrétním případě jsme místo toho použili kombinaci převážně různých vizualizací a strojového učení a výsledek byl mnohem lepší, než kdybych šla po rychlém výdělku a klient — po okamžitém ukojení touhy mít vlastní AI za každou cenu — by byl v důsledku zklamaný,“ shrnuje svoji zkušenost z praxe Sara.

Vývojáři vs. uživatelé

Když má Sara Boutall zhodnotit, jak jsou české firmy v práci s daty a v umělé inteligenci úspěšné, říká, že je nutné rozlišit dva typy společností. Ty, co vymýšlí AI produkty a „chroupou“ marketingová data, si vedou velmi dobře, horší je to na straně koncových uživatelů dat, například velkých korporací. „Máme zde některé skvělé firmy, co vyrábějí rekomendační systémy, které obsah přizpůsobují koncovému uživateli a jsou kolikrát technicky vymakanejší než to, co má k dispozici gigant typu Amazon. Jeden takový příklad je Recombee, který mimo jiné využívá k řešení této problematiky tzv. deep learning. Na straně firem zase bohužel nemají rozpočty na nějakou sofistikovanější datovou analýzu a personál a dělají to intuitivním, trochu kovbojským způsobem,“ myslí si Boutall.

Někdy to podle ní může fungovat, ale čím sofistikovanější jsou algoritmy (například sociálních sítí), tím více — abychom mohli jako země konkurovat Západu — budou muset firmy investovat do práce s marketingovými daty. „Zase by to ale nemělo sklouznout do druhého extrému, aby firmy předstíraly, že mají ‚patent‘ na sociální sítě, umí bezchybně pracovat s daty a udělají z vás přes noc hvězdy sociálních sítí. Facebook, Twitter nebo Instagram si velmi bedlivě střeží svoji strategii a nabourat ji není jednoduché, takže to s daty chce pracovat velmi střízlivě a nenechat se strhnout nafouknutou vidinou rychlého zisku či slávy,“ zdůrazňuje Boutall.

