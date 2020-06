Ani pokažená jarní eventová sezona nezastavila přípravy na tradiční podzimní konferenci Forum Media. Její letošní ročník se přestěhuje do prostor pražského hotelu Clarion, kde třetí říjnové úterý zaplní hned několik sálů kongresového centra.

Celodenní program poběží podobně jako v loňském roce na třech pódiích, novinkou bude otevření bonusových workshopů, na nichž vybraní řečníci budou o svých tématech diskutovat s menším uzavřeným publikem, zato ve větším detailu. Pořadatelem konference je týdeník Marketing & Media, k němuž se v tomto roce poprvé přidaly i Asociace public relations (APRA) a Asociace komunikačních agentur (AKA).

Forum post-virové

Společné téma většiny letošních vystoupení nebylo třeba složitě hledat. Několikaměsíční odstávka prakticky všeho, vyvolaná reakcí na nákazu covid-19, znamenala nejen převrácení obchodních a marketingových plánů naruby, ale přinesla také skokovou změnu ve způsobu, jakým lidé pracují s informacemi, i v tom, odkud je získávají. Marketéři stejně jako kapitáni velkých mediálních institucí musejí pod vlivem zkušenosti posledních týdnů mnohdy radikálně přehodnotit své postupy a principy fungování vůbec. Svět médií už nikdy nebude stejný a ten, kdo digitální transformaci odkládal na později, do ní nyní spadl po hlavě anebo rovnou zahynul.



Vojna a mír

První sérii zahraničních řečníků oznámili pořadatelé už na jaře. Je mezi nimi šéf komunikační divize Vrchního velitelství spojeneckých sil v Evropě Mark Laity. Jako bývalý vojenský zpravodaj BBC a později dlouholetý mluvčí NATO zná úskalí komunikace v kritických situacích ohrožení státu ze všech úhlů. Jeho pohled na to, jakou roli sehrávají a jak se řídí informace v době, kdy světu vládne panika, bude patřit k vrcholům odborného programu, stejně jako vystoupení šéfa festivalu Cannes Lions. Ten se na francouzské Riviéře koná už přes 60 let, letos poprvé byli však organizátoři přinuceni jeho termín nejprve posunout a nakonec zcela zrušit. CEO festivalu Simon Cook přijede na Forum Media povědět, jak taková změna zasáhla do života obrovské mezinárodní akce a jaké novinky mezitím pořadatelé pro příští ročníky přichystali.

Jak se proměňuje zákaznické chování v době strachu o budoucnost? A jak na to reagují velké firmy? Podrží spotřebitelé své oblíbené značky či celé ohrožené segmenty? Takové a další otázky si nyní kladou marketéři, komunikátoři a především výzkumníci napříč trhy. Jedním z nich je i reklamní stratég, psycholog a expert na organizační chování Sam Tatam, australský rodák, který v londýnském ústředí Ogilvy vede sekci behaviorálních věd. Kromě vystoupení na hlavní scéně připravuje i samostatný workshop pro předem registrované účastníky konference. Pozor, účast bude omezena! Mezi hvězdy konference Forum Media 2020 bude patřit bezpochyby také Omar Mah moud, chief of market knowledge v mezinárodní organizaci UNESCO, anebo Emily Peet, která naváže na loňské vystoupení Davida Rocklanda a představí v Praze nejnovější Barcelonské principy měření komunikace ve verzi 3.0.

Mark Tungate, Angličan v Paříži, je nejen programovým ředitelem mezinárodní soutěže kreativní komunikace EPICA, ale také plodným autorem. Svou vůbec první knihu věnoval před více než patnácti lety tomu, jaké strategie zvolily velké světové mediální brandy pro přežití. Téma je to aktuální i dnes, dokonce mnohem víc než dřív. Mark se v Praze podělí o svůj pohled na minulost, současnost a budoucnost tradičních médií v době permanentního propadu příjmů a úpadku čtenosti.

Součástí i PR Summit

Vůbec poprvé se organizátoři FM spojili s Asociací public relations, která je tradičním pořadatelem oborového setkání PR Summit. Ten letos proběhne na samostatné scéně v rámci konference Forum Media. „Spojení PR Summitu s největší oborovou akcí v oblasti médií nám dává velký smysl a podtrhuje strategický význam public relations. PR je pestrá disciplína s přesahy do mnoha příbuzných komunikačních oborů a Forum Media je konference nabízející velmi rozličné pohledy na svět médií: věříme proto, že nový formát bude pro profesionály v PR skvělým přínosem a inspirací,“ vysvětluje Michal Vlasák, co-managing director agentury Havas PR, který má ve vedení APRA projekt PR Summitu na starost. Také AKA, která je pořadatelem soutěže efektivní komunikace Effie, se letos rozhodla přenést svou Konferenci Effie na Forum Media.

FM poprvé česko-slovenské

Řada tuzemských i světových značek řídí svou komunikaci a marketing z jednoho místa pro celý region. Český a slovenský trh zůstává i více než čtvrtstoletí po rozdělení společného státu srostlý víc než kterýkoli jiný. Ne nadarmo se stalo vrcholem minulého ročníku konference Forum Media strhující vystoupení bývalého slovenského prezidenta Andreje Kisky. Také letos obohatí program FM exkluzívní řečníci ze Slovenska. Jejich jména odhalíme v časopise již brzo, prozatím jen naznačíme, že — navzdory všeobecnému uvolňování rouškománie v obou zemích — někteří slovenští vystupující zřejmě ani v říjnu svou tvář neodhalí. Nedělají to totiž vlastně nikdy.

Bez rizika

Své místo si na konferenci Forum Media můžete rezervovat již nyní. Jako „Early Bird“ můžete ušetřit 30 procent z ceny, a to až do 30. června. Máme ale i další výhodné nabídky. Předplatitelé týdeníku Marketing & Media dostanou k rezervaci jednoho plného vstupného druhou vstupenku pro kolegu či klienta zdarma. Pro větší kolektivy se pak bude hodit nabídka Corporate Rate, v rámci níž připravíme na míru balíček tří a více vstupenek.

S ohledem na současnou situaci a nejisté předpovědi ohledně druhé vlny koronavirové epidemie, můžete nyní provést rezervaci a vstupenky zaplatit později (rezervace je platná do 1. září). V případě, že bychom poté byli nuceni kvůli opatřením souvisejícím s epidemií akci zrušit, zaplacené vstupné vám vrátíme. Veškeré potřebné informace vám rádi poskytneme, kontakty na pořadatele najdete na webu www.forummedia.cz.