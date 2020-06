Velkolepý návrat se ještě nekoná. Nižší návštěvnost se snaží nákupní centra zvýšit kampaněmi, které vznikají i ve spolupráci s obchodníky. I tak ale přijdou o miliardy.

Když se po dvou měsících 11. května znovu otevřela velká obchodní centra, vypadalo to, že je lidé vzali útokem. A že Čechům během epidemie „došel“ nábytek.

Svědčily o tom alespoň fotografie center Ikea, u nichž se tvořily nekonečné fronty. Částečně to bylo tím, že provozovatelé omezili počet lidí v pobočce na 1 200 a nakupující měli i vně obchodů dodržovat dvoumetrové rozestupy. Zájem byl ale opravdu velký. V prvním týdnu po rozvolnění opatření proti pandemii nákazy covid-19 přišlo do čtyř prodejen švédského řetězce více než 135 tisíc lidí, což je jako by do bludišť vystaveného zboží vyrazili všichni obyvatelé Liberce a Trutnova dohromady.

Například v největším obchodním domě Ikea v Praze na Černém mostě byla návštěvnost podle mluvčího firmy Petra Šaška meziročně vyšší o 28 procent. O 11 procent vyšší návštěvnost si pochvalovali během prvního dne po otevření i v ostravském Avion Shopping Parku, jenž také spadá pod švédskou nábytkářskou skupinu.

„Návštěvnost nás upřímně velmi překvapila, dosáhla padesátiprocentního nárůstu oproti stejnému období loňského roku a v podstatě atakovala předvánoční čísla,“ chválí si zájem zákazníků i Jakub Dlouhý, marketingový a obchodní ředitel Premium Outlet Prague Airport.

Příjemné překvapení pak zažili i na jižní Moravě, kde do olomouckého obchodního centra Haná zavítal zhruba stejný počet lidí jako loni. „Některé dny byla návštěvnost dokonce vyšší a máme z toho upřímnou radost. Protože jsme bedlivě sledovali situaci v zahraničí, očekávali jsme po vzoru Číny návštěvnost na šedesáti až sedmdesáti procentech,“ říká Ilona Tandlerová, marketingová manažerka OC Haná. Zde ovšem dobré zprávy končí.

Foto: iStock