Tuzemské mediální domy překotně hledají další způsoby, jak se vypořádat s klesajícími prodeji i příjmy z inzerce.

Ač byl během koronavirové situace zájem o zpravodajství velký, tuzemská vydavatelství se potýkají s výraznými propady prodejů deníků. Pultové prodeje deníků zaznamenaly v dubnu oproti minulého roku pokles o více než dvacet procent a meziročně kleslo i klasické předplatné deníků.

Naproti tomu deníkům stoupá čtenost, lepší výsledky v této oblasti hlásí například Mafra nebo vydavatelství Vltave Labe Media. Čtenost internetových médií v čase příchodu koronavirové epidemie sice prudce vzrostla, v květnu se však začala vracet na původní hodnoty. I internetové mutace deníků však kvůli propadu cen internetové inzerce, nedokázaly přinést do rozpočtů více peněz.

Navíc v časech koronakrize se musejí vypořádat také s výrazně osekanými příjmy z řad inzerentů, někde činí poklesy i vyšší desítky procent. „Economia podobně jako většina vydavatelských domů zaznamenala propad jak v tištěné, tak i v online inzerci v řádech vyšších desítek procent,“ říká Lenka Černá z představenstva vydavatelství Economia. S podobnými čísly mezi 50 a 70 procenty bojuje většina hráčů na mediálním trhu. „Naše tituly zaznamenaly pokles inzerce v řádech desítek procent. Volný prodej je stabilní nebo s velmi mírným poklesem,“ říká vedoucí komunikace Vltava Labe Media (VLM) Aneta Koudelková.

Data prodejů novinových titulů od společnosti ABC ČR za loňský a letošní duben však ukazují brutální propady. Nejcitelněji situace postihla deník Sport, kde propad vlivem absence sportovních utkání dosáhl v meziročních číslech hrozivých 56 procent. A například pultový prodej Hospodářských novin se pohyboval kolem pouhých dvou tisíc kusů. Mediální domy proto hledají cesty, jak co nejvíce ušetřit, někde došlo k propouštění či redukci pozic, dochází i ke snižování mezd či menším využívání externích autorů.

Situace uspíšila konec některých projektů na trhu. Economia od června zrušila měsíčník Moderní řízení, zrušila také páteční přílohu Ego!, mediální skupina Mafra zastavila vydávání magazínů Tina Bydlíme, Top Gear a Motor, které skupina získala akvizicí vydavatelství Bauer Media. Podle informací redakce například redaktoři v Lidových novinách dostali od vedení Mafry na srozuměnou, že do konce roku přijdou o část výkonnostní složku mzdy.

Vyjednávání o monitoringu

Mediální domy hledající úspory se obracejí také k revizím smluv s dodavateli. Rušno je aktuálně ohledně vyjednávání s monitorovacími službami. Lenky Černé vychází nastavení plateb od monitorovacích společností ještě z monitoringu tisku. A placený digitální obsah není v cenách nijak zohledněn. Proto Economia v rámci revizí smluv dodavateli a dalšími subjekty začala jednat o narovnání podmínek ze strany monitorovacích společností.

Loni došlo ke sloučení společností Newton Media a Anopress IT a na trhu zůstali jen dva významní hráči, druhou společností je firma Monitora. Některým vydavatelům klesly příjmy z licencí a nyní se proto snaží vyjednat nové lepší podmínky. “Tuto situaci se někteří vydavatelé snaží řešit výnosem odvozeným od počtu konečných příjemců monitoringu. To není ale nic nového, tento model je především v zahraničí obvyklý,” říká Tomáš Berger, CEO společnosti Monitora.

„S většinou služeb se nám povedlo se domluvit a smluvní podmínky jsou nastavené ke spokojenosti všech, pouze v případě Newton Media k dohodě zatím nedošlo. Náš návrh, že by služby měly být odstupňované, podle toho kolika klientům oni dál ten náš obsah poskytují, se zatím nesetkal s pochopením. Nicméně jednání dále probíhají a doufáme, že se nám do konce měsíce podaří najít cestu, jak ve spolupráci pokračovat. Za stávajících podmínek to nepůjde,“ říká Černá. Pokud obě strany nenajdou společnou řeč, připouští Economia možnost že od 1. července si už klienti Newtonu v jejich monitoringu články z Economie nepřečtou.

Také vydavatelství A11 přistoupilo hned po vypuknutí pandemie na revizi smluv s dodavateli a díky tomu se podle Zavorala podařilo ušetřit část nákladů. Jednat bude také s monitorovacími službami. „V nejbližších dnech situaci s těmito službami budeme řešit a to především u našeho odborného obsahu,“ avizuje Zavoral s tím, že také nemají přesný přehled o tom, kolika klientům je obsah nabízen. Tušíme, že speciálně u B2B obsahu mohou být tyto služby konkurenční k našemu předplatnému. Situaci průběžně analyzujeme,“ dodává Zavoral.

