Celosvětové útraty za reklamu se letos sníží o 8,1 procenta, tedy o 49,6 miliard dolarů, což je v přepočtu 1,2 bilionu korun. Vyplývá to ze studie společnosti World Advertising Research Center (WARC).

Z pohledu oborů škrtají nejvíce zadavatelé reklamy z turistického ruchu a zábavního průmyslu (přibližně o třetinu), finančních služeb (18,2 procenta), retailu (15,2 procenta) a automobilového průmyslu (11,4 procenta).

„Aktuální propad se odehrává ve třech fázích. V první řadě jde o propadem poptávky způsobenou paralýzu sektoru turistického ruchu, zábavy a retailu v kombinaci s omezeními na straně dodávek značek spotřebitelského zboží. Druhou fázi představuje tlak recese působící na finanční služby i samotné spotřebitele, jejichž disponibilní příjmy jsou značně zasaženy,“ popisuje situaci James McDonald, šéf datového obsahu ve WARC. „Za třetí, jak se situace začne zvětšovat, bude se zvyšovat důraz na oblast zdraví i wellnes, a to i ze strany značek, které se těmto oblastem nevěnují,“ dodává.

Z hlediska regionů bude škrty ve výdajích na reklamu nejvíce zasažena latinská Amerika, kde se bude snížení o více než pětinu. V těsném závěsu je Afrika následovaná Blízkým Východem. V Evropě poklesnou výdaje na reklamu o více než dvanáct procent. Jednociferný propad blížící se osmi procentům se očekává pro asijsko-pacifickou oblast a Severní Amerika by se měla vejít do čtyřprocentního mínusu.

„Ve Spojených státech amerických budou škrty ze strany firem vykompenzovány významným růstem v politické reklamě vzhledem k tomu, že je rok prezidentských voleb,“ konstatuje Vincent Letang, výkonný viceprezident pro výzkum globálních trhů společnosti MAGNA Global.

Nejvyšší propad inzerce očekává WARC v případě kin, kde půjde skoro o třetinu. Zhruba pětinový propad se čeká u OOH, časopisů či novin. V případě rádií je předpovídán propad o 16 procent a dokonce i útraty za televizní reklamu by měly klesnout přibližně o 14 procent. Lehce naopak poroste inzerce v internetovém vyhledávání, polepší si online video a nejlépe na tom budou sociální sítě, kam by mělo putovat takřka o desetinu více peněz. Už teď internetová inzerce představuje takřka 53 procent z celosvětových reklamních investic, zatímco ještě před jedenácti lety to bylo jen necelých 14 procent.