Mnozí zadavatelé digitální reklamy přesunuli své rozpočty do druhého pololetí letošního roku, takže číslům ze stejného období loni se i přes rozvolňování opatření trh ještě nějakou dobu nepřiblíží, řekl v rozhovoru pro MaM.cz expert na digitální reklamu Michael Štádler, country manažer nezávislé reklamní technologické společnosti Adform pro Českou republiku a Slovensko.

Jaké trendy v digitální reklamě jste v krizovém období zaznamenal?

Omezení investic do digitální reklamy se začalo projevovat v polovině měsíce března. Časově korespondovalo s počátkem nouzového stavu. Programatická reklama byla touto situací postižena rychleji, než přímo nakupované kampaně, což si vysvětluji tím, že je daleko více flexibilní.

Michael Štádler

Kde objem reklamy nejvíce padal a kde naopak rostl?

Největší propad se logicky projevil u zadavatelů, kteří museli v době opatření utlumit nebo dokonce úplně pozastavit svou činnost, jako například inzerenti z cestovního ruchu, prodeje automobilů nebo kultury a zábavy. Naopak pozitivní vývoj jsme zaznamenali u zadavatelů, které pandemie koronaviru až tolik neovlivnila, například z oblasti telekomunikací nebo také částečně financí. I tito „méně zasažení“ inzerenti ale museli upravovat obsahová sdělení svých reklam, takže pozastavení kampaní se často nevyhnulo ani jim.

Překvapilo vás něco?

Ve své profesionální praxi jsem zažil krize z let 2000 i 2008, takže mám možnost srovnání. I tak mě koronavirová krize překvapila. A to jak svým rozsahem, celkovým dopadem, tak i rychlostí, kterou v podstatě zmrazila globální ekonomiku. Před třemi měsíci si asi nikdo nedokázal představit, že budeme tři měsíce zavření doma, budou zavřené obchody, nebudou létat letadla, nebudeme se moci scházet s přáteli nebo cestovat…

Začíná se situace volně vracet k normálu?

Omezení opatření má pozitivní vliv na opětovné navyšování investic do digitální reklamy, nicméně k normálu, za který můžeme považovat stejné období loňského roku, máme ještě poměrně daleko. Mnozí zadavatelé totiž přesunuli své rozpočty do druhého pololetí letošního roku.

Jak se krize projevila na chodu vaší firmy?

Především na počátku se projevila samozřejmě zásadně, stejně jako u většiny firem na trhu. Od poloviny března pracuje většina našich zaměstnanců z domova. Nicméně pro nás jako digitální společnost byl tento přechod jednodušší, protože jsme na to technologicky i „mentálně“ připraveni. Osobní schůzky s klienty, školení i interní porady se velmi rychle přesunuly do videokonferenčních hovorů a dá se říct, že fungujeme jako před koronavirovou krizí, navíc si myslím, že se nám podařilo udržet efektivitu naší činnosti. Zároveň jsme velmi rychle přijali opatření ke snížení našich provozních nákladů.

Jaký očekáváte vývoj v oblasti digitální reklamy v následujících měsících?

Další vývoj se velmi těžko předvídá, protože závisí na mnoha externích faktorech. Jiný bude, pokud dojde k rychlému ekonomickému oživení (ve tvaru písmene V), jiný, pokud se ekonomika ještě dále výrazně propadne do recese. Osobně bych si samozřejmě přál první scénář, kdy bychom se mohli v celoročním vyjádření blížit k číslům roku 2019. Zároveň se dá předpokládat ještě větší důraz na efektivitu investic do reklamy obecně, což by mělo digitální reklamě pomoci dále zvýšit podíl na celkových reklamních výdajích.