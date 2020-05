Esport je jednou z mála složek zábavního průmyslu, která není současnou pandemií zasažena. Naopak díky ní roste ještě rychleji než dříve. „Většina značek tak již po esportu začíná pokukovat a ty nejvíce pokrokové již své aktivity naplno rozjely. Aktuálně se totiž rozhoduje o tom, kdo si ukrojí největší část koláče,“ říká v rozhovoru pro MAM.cz Ladislav Dyntar, vedoucí divize Good Game v agentuře McCann Prague.

Doba esportu přeje. Herní platformy, jako například Steem, trhají rekordy v počtu současně připojených uživatelů, divácká maxima hlásí nejpopulárnější hry. Už v roce 2019 sledovalo finále světového turnaje League of Legends téměř 100 milionů diváků, což bylo stejně jako v případě Super Bowlu – finále amerického fotbalu. Příjmy z esportu rostou meziročně o 27 procent.

V České republice hraje online hry alespoň jednou a vícekrát týdně přes dva miliony uživatelů, z nich 1,2 milionu na sociálních sítích. Češi a Slováci tráví hraním her i tři hodiny denně. A téměř 90 procent středoškoláků sleduje esport pravidelně. V České republice od nového roku působí hned šest profesionálních herních organizací.

Evidujete větší zájem ze strany značek o oblast esportu?

Zájem o esport roste každým rokem a současná situace vše jen akcelerovala. Jen v České republice zůstává kolem 60 % lidí doma a cca polovina z nich využívá tento čas, mimo jiné, k hraní a sledování her. Největší sportovní soutěže a ligy se částečně přesouvají do virtuálního světa a tam se setkávají se zcela novou skupinou diváků. Většina značek tak již po esportu začíná pokukovat a ty nejvíce pokrokové již své aktivity naplno rozjely. Aktuálně se totiž rozhoduje o tom, kdo si ukrojí největší část koláče.

Vidíte přesun marketingových rozpočtů tímto směrem?

Ačkoliv zájem o esport raketově stoupá, velikost rozpočtů tomu zatím neodpovídá. Stejně jako všechna ostatní odvětví se nyní musí vypořádat s tím, že se výdaje na marketing snižují. Na druhou stranu si troufám tvrdit, že esport bude jednou z těch oblastí, kde došlo k relativně malému poklesu a značky, které nyní do této oblasti zainvestují, z toho budou moci dlouhodobě profitovat.

V čem vidí značky hlavní přínos? Je esport oblastí vhodnou pro všechny?

Hráči i diváci esportu jsou zcela běžní spotřebitelé. Ze statistik vyplývá, že dosahují vyšších příjmů než běžné obyvatelstvo, pravidelně sportují, rádi se socializují, zajímají se o zdravou životosprávu a neváhají utrácet za prémiové produkty či služby. Oslovit takového zákazníka je snem velké řady značek. Navíc když nyní tvoří poměrně zajímavý průřez celým obyvatelstvem. Dle posledních průzkumů je velikost této skupiny v ČR odhadována až na 3,4 mil. lidí, více než 60 % populace ve věku 15–50 let. Co to znamená v praxi? Hráč musí ráno vstát a vyčistit si zuby nějakou značkou kartáčku. Na cestu do školy či do práce si obuje své oblíbené tenisky, v trafice si koupí vodu či limonádu, cestou domů si pořídí něco k jídlu… a takto bychom mohli pokračovat. Hlavní rozdíl? Tohoto spotřebitele neoslovíte skrze klasická média. Nesleduje televizi, nečte časopisy, přes telefon nevidí billboardy. Jedinou možností, jak ho oslovit, je v jeho přirozeném prostředí. Značky, které tuto rovnici nepochopí, budou oslovovat stále starší a starší cílovku, protože ta mladá jim bude unikat.

Co přesně nabízí vaše divize Good Game klientům?

Pomáhá jim zorientovat se v komplikovaném světě her a esportu. Spolupracujeme jak se značkami, které jsou již v tomto prostředí zaběhlé, tak s těmi, které by své první kroky teprve rády učinily. Našich 15 let zkušeností v tomto prostředí přenášíme do strategií a kampaní, které klientům umožňují rychleji dosahovat svých cílů.

Kolik jich aktuálně v Česku světě máte?

Jsme nově vzniklá divize pod agenturou McCann, kde už nějakou dobu spolupracujeme s klientem Vodafone. Nyní procházíme obdobím workshopů se všemi klienty agentury. Náš tým má však dlouhodobé zkušenosti díky dřívější spolupráci s klienty jako Red Bull, Intel, Dáme jídlo, Samsung nebo CZC.cz. Důležitá je pro nás také Esport liga, která pořádá ligy na středních a vysokých školách nebo firemní turnaje.