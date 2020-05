Největší obchodník se sportovním zbožím na tuzemském trhu získal do vlastnického portfolia další českou značku. Po koupi firmy Piccollo, jež vyrábí outdoorové produkty značky Loap, přidává Sportisimo většinový podíl v Klimatexu.

Český řetězec se sportovním zbožím Sportisimo nabyl v akciové společnosti Klimatex, patřící Karlu Bastlovi, osmdesátiprocentní podíl. Hodnotu transakce se zúčastněné strany rozhodly nekomentovat. Akvizici zpečetili jednatelé společností ve čtvrtek. „Transakce přinese řadu synergií ze spojení úspěšného lokálního výrobce se silným zázemím a rozsáhlou prodejní sítí Sportisima,” řekl ke změně Pavel Vajskebr, generální ředitel Sportisima.

Bastl založil Klimatex v roce 2007, nicméně historie značky sahá až do 70. let. Tehdejší Výzkumný ústav pletařský převedl do praxe myšlenku využití polypropylenového vlákna do funkčního oblékání a značka posbírala za dobu své existence celkem 9 patentů. V současnosti má Klimatex 4 firemní prodejny a vyrábí dvakrát ročně novou kolekci spodního, dámského, pánského i dětského funkčního prádla a sportovního oblečení. Část výroby probíhá stále v Čechách. Partnerská spolupráce Klimatexu a Sportisima začala v roce 2004.

Řetězec Sportisimo vyrostl z malé firmy založené v roce 1999. Aktuálně má firma celkem 183 obchodů, z toho 105 je v České republice a další jsou na Slovensku, v Rumunsku, Maďarsku a Polsku. Vyjma prodejen a e-shopu zastřešuje holding také výhradní distribuci několika značek, jakými jsou třeba Umbro, O´Neill nebo Lotto. Současnými majiteli sportovního giganta jsou Martin Kúšik, Thai Ngoc Nguyen, Do Hong Son a Pavel Vajskebr. Pod jejich taktovkou zvýšilo Sportisimo ve finančním roce 2018/2019 tržby za prodej zboží o téměř 11 % na 8,4 miliardy korun.