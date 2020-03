Jednou z největších akcí pro veřejnost, která byla kvůli pandemii koronaviru odložena, je Sportisimo 1/2Maraton Praha 2020. Ten se měl běžet 28. března. Hrozí rovněž odkad dalších závodů, například ze série Běhej lesy. Sponzoři i přes aktuální situaci události nadále podporují.

V RunCzech, který půlmaraton organizuje, k vyčíslení ztrát způsobených posunutím nebo případným zrušením prý zatím nedošlo, podle ředitele závodu Václava Skřivánka by ale mohlo jít o milionů.

„Jde hlavně o personální kapacitu, měli jsme samozřejmě vše připravené a spoustu věcí zaplacených směrem k původnímu datu. Na vyčíslování se ale nesoustředíme a napínáme všechny síly k tomu, abychom dokázali přinést náhradní termín půlmaratonu a závod zorganizovat co nejlépe,“ říká Skřivánek, pro jehož firmu může být alespoň malou náplastí zvýšený zájem o e-shop s běžeckým vybavením.

„Uspořádat takový závod, to je jako složit puzzle o tisíci dílků. Už jednou jsme ho složili a přípravy trvaly téměř rok. Teď začínáme znovu,“ dodává Skřivánek. Přihlášky závodníků zůstávají aktivní, a tak na stole údajně nebyly ani kompenzace či vratky startovného. Hledání nového data nicméně komplikují další stále aktivní závody v kalendáři či kulturní a společenské akce v daných lokalitách.

Sponzoři, kteří měli 22. ročník půlmaratonu podpořit, tedy například titulární partner Sportisimo, zůstali vůči RunCzech loajální. „Jsem rád, že máme se všemi opravdu partnerské vztahy, jsou při nás a vzájemně si pomáháme. Doufáme, že jde jen o krátkodobou situaci, kterou se nám podaří překlenout, a to, co oběma stranám funguje, se podaří zachovat,“ věří Skřivánek.

Optimismus zatím v RunCzech panuje i co se týče pořádání největší tuzemské akce pro běžce: Volkswagen Maratonského víkendu. Ten je stále v kalendáři naplánován na víkend 2. – 3. května. „Monitorujeme situaci každou chvíli a snažíme se hledat informace, kde to jde. Naše inciativa je, aby se maraton uspořádal v daném termínu, ale zvažujeme i náhradní datum,“ dodává ředitel závodu.

Běhej lesy podle plánu

Beze změny zatím probíhají i přípravy na oblíbený seriál Běhej lesy, který má odstartovat 18. dubna závodem v Lednici a který organizuje sportovní agentura Raul. „Úvodní běh v Lednici je kapacitně naplněn, ale možnost přesunu závodů s termínem do konce června na později je pochopitelně celkem reálná. Sledujeme pečlivě situaci a budeme v nebližších dnech všechny registrované závodníky a partnery informovat,“ říká Marek Tesař, managing partner Raulu. Na další závody ze seriálu Běhej lesy se tedy lze stále přihlašovat.

Kvůli situaci kolem šíření koronaviru a s ní souvisejícími bezpečnostními opatřeními se naopak odkládá start nového běžeckého projektu Circle na rok 2021. V něm měly štafetovým způsobem závodit amatérské týmy ve dne i v noci. V původním termínu se nekoná ani charitativní závod Proběhni se, ten byl přesunut na 3. října tohoto roku.

Mnohem více než tyto běžecké akce pro veřejnost se ale agentury dotkly zrušené Generali Play-off Tipsport hokejové extraligy či prestižní beachvolejbalový turnaj J&T Banka Ostrava Beach Open, který měl proběhnout od 20. do 24. května. “Máme udělanou analýzu. Už víme, že hokejové Play-off a aktuální přesuny našich běžeckých projektů nás budou stát 1,5 až 2 miliony korun, pokud se akce podaří uspořádat v náhradních termínech. U beachvolejbalu v Ostravě by ztráta mohla být minimálně deset milionů,” vyčísluje Tesař.

I přes zásadní komplikace s pořádáním sportovních akcí oba oslovené subjekty RunCzech i Raul odmítají, že by začaly propouštět své zaměstnance. „O tom je předčasné mluvit. Připravujeme i další akce, takže kapacity jsou potřeba a krok propouštění není na programu dne,“ říká Václav Skřivánek z RunCzech.

“Připravujeme okamžitou úsporu nákladů. Co se týká zaměstnanců, ti jsou nyní všichni na home office, ale nikoho nepropouštíme, nesnižujeme platy. Doufáme, že když to skončí v dubnu, tak situaci s nějakým šrámem dokážeme ustát. Kdyby aktuální stav trval do června nebo července, firma by musela přistoupit k dalším škrtům a mohlo by ji to i ohrozit,” připouští Marek Tesař z agentury Raul.

Autor: Ondřej Kopřiva, Vojtěch Lhota.