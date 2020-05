Majitel televize Barrandov Jaromír Soukup předložil nabídku na vypořádající úvěr ve výši 162,555 milionu korun za vydavatelství Mladá fronta (MF), které je v insolvenci a hrozí mu konkurz. Informaci přinesl server Mediaguru.cz.

Indikativní nabídka na úvěr společnosti Jaromír Soukup Consulting je s podporou vydavatelství Empresa Media, jejíž většinovým vlastníkem mediální magnát je. Podle Mediaguru.cz má část z této sumy připadnout na uspokojení zajištění části pohledávky Crane Conslutnig Investment a Toyota Financial Services Czech (celkem 18,5 mil. Kč), dalších 24 mil. Kč má připadnout na uhrazení stávajícího úvěrového financování úpadce, 20 mil. Kč by tvořil úvěrový rámce pro provozní financování úpadce a 100 mil. Kč by bylo určeno k uspokojení nezajištěných věřitelů.

Vydavatelství MF je v úpadku od poloviny února. Věřitelé přihlásili k soudu pohledávky za téměř 76 milionů korun. Českobudějovický soud v rámci insolvenčního řízení svolal další jednání na 15. května.

„Po umožnění provedení standardního ekonomického a právního due diligence a uzavření jednoduché dohody o společném postupu s osobou s dispozičním oprávněním jsme připraveni podat závaznou nabídku,“ cituje server Jaromíra Soukupa z indikativní nabídky.

Empresa Media, jejíž většinovým majitelem Soukup je, by koupí získala mimo jiné časopis Euro, několik motoristických a lékařských časopisů či dětský magazín Puntík.

O MF se zajímala společnost GES Group

„Konsolidovaný roční obrat Empresa Media přesahuje 800 milionů korun českých,“ uvedl Jaromír Soukup v oznámení o vstupu do insolvenčního řízení z 30. dubna. „V poměru k ostatním velkým českým mediálním skupinám se pak řadíme na třetí místo v podílu na trhu co do měsíčního zásahu na koncového uživatele těsně za Prima Group a Nova Group,“ tvrdí.

Podle informací Hospodářských novin se o MF zajímala rovněž společnost GES Media Asset z GES Group, která kontroluje například televizi Prima nebo rádia Beat, Kiss či Country.

