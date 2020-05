V souvislosti s nedávným převzetím on-line pojišťovací služby RIXO.cz skupinou EMMA Capital dochází s účinností od 19.5.2020 ke změně na pozici generálního ředitele (CEO) této společnosti. Dosavadního generálního ředitele Aleše Žárského nahradí Pavel Krbec.

„Aleš Žárský má velký podíl na tom, že se služba RIXO.cz dokázala změnit ze start-upového projektu ve velmi relevantního hráče na českém pojišťovacím trhu. I díky jeho přínosu dnes představuje službu, která je svými parametry zcela unikátní,“ ocenil přínos Žárského partner skupiny EMMA Capital Tomáš Kočka.

Nový generální ředitel Pavel Krbec přešel do skupiny EMMA Capital společně s akvizicí společnosti RIXO.cz letos v březnu. Až dosud působil v roli jednatele společnosti RIXO.cz. Předtím pracoval čtyři roky ve společnosti Home Credit International jako ředitel pro onlinovou strategii. V letech 2014-16 působil ve švédské společnosti MTG (spolumajitel televize Prima) a předtím, od roku 2008, v TV NOVA. V obou společnostech zastával vysoké manažerské funkce pro oblast on-line vysílání.

„Na práci v nové funkci se velice těším. Věřím, že budeme schopni pojišťovací službu RIXO.cz dále úspěšně rozvíjet a postaráme se o to, aby byli naši klienti vždy pojištěni správně. Našim cílem je nabídnout lidem unikátní službu, díky které budou mít všechny pojistky uloženy na jednom místě ve své aplikaci a nebudou se muset o ně už nikdy více starat,“ řekl Krbec ke svému jmenování.

RIXO.cz je služba, která lidem bezplatně kontroluje jejich pojistné smlouvy a má je pomáhat vylepšit. V praxi funguje tak, že klienti nahrají své pojistné smlouvy do internetového přehledu, RIXO jim je zkontroluje a ohodnotí RIXO indexem, poté hlídá termíny a včas doporučí, kde by bylo možné sjednat si pojištění za lepších podmínek, pokud je to možné.

Služba RIXO.cz zahájila činnost v polovině roku 2018 a od té doby už obsloužila 15 tisíc uživatelů. V březnu 2020 službu RIXO.cz zakoupila skupina EMMA Capital.