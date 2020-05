Ačkoliv se téměř dvě třetiny globálních zadavatelů shodují na tom, že pro značky je důležité, aby v aktuální krizi „nepropadaly depresi“, neustále jim sami výrazně krátí investice do reklamy. Podle nejnovějšího průzkumu Covid-19 Response Tracker Světové federace inzerentů (World Federation of Advertisers, WFA) velké globální značky ještě více a na delší dobu, než původně avizovaly v březnu, přiškrtí své reklamní rozpočty.

Aktuální šetření odhalilo, že 89 procent zadavatelů kampaně odkládá (v březnu to bylo 81 procent) a jejich zpoždění uvádí delší. Více než polovina (52 %) zadavatelů tvrdí, že zmrazí reklamní výdaje na šest měsíců nebo i více. V březnu to měli v plánu pouze dva z deseti inzerentů. Ačkoliv v současné době běží 68 procentům globálních značek kampaně nějakým způsobem reflektující aktuální krizi (v březnu to bylo 32 %), nelze v případě médií mluvit o kompenzaci běžných reklamních příjmů. Současné odhady hovoří o tom, že globální reklamní rozpočet se v prvním pololetí sníží o 36 procent a v případě celého roku to bude o 31 procent.

Úspory dopadly vzhledem k výšce běžných výdajů nejtvrdším způsobem na televizi, u níž se očekává globální propad o 33 procent za první pololetí. Trpí ovšem také tisk (minus 37 %), venkovní reklama (minus 49 %) a eventy (minus 56 %). Digitál svůj podíl na výdajích do reklamy zvyšuje díky tomu, že poklesy v této oblasti nejsou tak dramatické (online video -7 %, display reklama – 14%). U dalších komunikačních kanálů, jako je rozhlas (minus 25 %), POS (minus 23 %) nebo inluencer marketing (minus 22 %), se do konce roku očekávají další významné škrty.

Z průzkumu dále vyplývá, že více než osm z deseti inzerentů má za to, že krize je jedinečnou příležitostí, aby zcela přehodnotili způsob, jak funguje jejich marketing. Zhruba dvě třetiny zadavatelů nyní vyvíjí strategie pro dobu bezprostředně po ukončení krize i pro delší časový horizont.

Zajímavé je, že sedm z deseti se shoduje na tom, že budou muset pomoci agenturám překlenout toto těžké období. Jestli to ovšem opravdu udělají a kolik agentur to v důsledku přežije, je však otázkou.

Podle Stephana Loerkeho, výkonného ředitele WFA, si však zadavatelé plně uvědomují, že krize má velký vliv na jejich týmy a externí partnery. „Mnoho z nich vyvíjí značné úsilí na podporu svých agentur tím, že hledá projekty pro klíčové lidi, na nichž by mohli pracovat v době nízkých výdajů… Náš průzkum ukazuje, že tato snaha je rozšířená a reflektuje, jak moc si značky cení vkladu agentur, který jejich byznysu přinášejí,“ uvedl Loerke.