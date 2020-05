V prvním českém ročníku celosvětového programu Best Managed Companies (BMC) ocenila společnost Deloitte hned deset českých firem. Program detailně hodnotí přihlášené soukromě vlastněné společnosti dle přísných mezinárodní parametrů. Letos certifikát nejlépe řízené firmy získaly (v abecedním pořadí) AKESO holding, HELUZ, LIKO-S, NWT, Packeta (Zásilkovna), Pilulka Lékárny (Pilulka.cz), PSN, SPEED LEASE (Sixt.cz), TITAN – Multiplast a ZLKL.

Firmy v programu Czech Best Managed Companies posuzuje nezávislá porota složená ze sedmi odborníků. Společnosti musí splňovat požadovanou úroveň ve čtyřech hlavních pilířích – Strategie, Produktivita a inovace, Řízení a finanční výkonnost a Firemní kultura. Přihlášené firmy procházejí vícefázovým programem, během něhož vedení firem připravuje svou přihlášku s odborníky Deloitte v rámci intenzivních workshopů, takzvaných BM labů. Jejich ověřená metodika firmám poskytuje odbornou zpětnou vazbu a poradenství v oblastech řízení. Přihlášky jsou podkladem pro rozhodnutí poroty, jejíž členové jsou pro zajištění objektivity nezávislí z pohledu přihlášených firem i Deloitte.

„Během těchto labů jsme byli svědky toho, jak dobře může fungovat propojení vlastníka a firmy s profesionálním managementem, a jak důležití jsou pro rozvoj značky zaměstnanci. Ocenění BMC si klade za cíl vyslat ven signál k zaměstnancům i zákazníkům, že firma je v tom, co dělá, opravdu dobrá, a můžou s ní dlouhodobě počítat. Silná strategie a odolnost vůči externím vlivům jsou dnes, kdy firmy bez rozdílu čelí důsledkům globální pandemie koronaviru, klíčové,“ říká Miroslav Svoboda, lídr programu Czech Best Managed Companies a Deloitte Private.

Nejlépe řízené firmy prvního ročníku Czech Best Managed Companies 2020:

Firma (dle abecedy) Odvětví Rok založení AKESO holding a.s. zdravotní péče 2017 HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. cihlářský průmysl 1992 LIKO-S, a.s. stavební průmysl 1992 NWT a.s. ICT, biotechnologie, výroba plastů 1992 Packeta s.r.o. (Zásilkovna) logistické služby 2010 Pilulka Lékárny a.s. (Pilulka.cz) prodej léků a léčiv 2013 PSN s.r.o. nemovitosti 1991 SPEED LEASE a.s. (Sixt.cz) autopůjčovna 1995 TITAN – Multiplast s.r.o. zpracování plastů 1997 ZLKL, s. r. o. strojírenský průmysl 1993

„Bylo velkou radostí a ctí pracovat v čele poroty prvního ročníku BMC a potkávat úspěšné a schopné lidi, kteří své firmy vybudovali od základu. A jsou to právě vítězné firmy, které jsou a budou základem české ekonomiky. Proto si zaslouží velký respekt a uznání, o což jsme se v porotě snažili. Nejraději bychom vybrali téměř všechny, které se do soutěže přihlásily. Všude jsme potkávali velké pracovní nasazení a osobní odpovědnost. Schopnost vzít si na sebe odpovědnost považuji v dnešní době za klíčovou vlastnost každého úspěšného vlastníka firmy. I když byl první ročník BMC poznamenán pandemií, věřím, že právě tato náročná doba ukáže dobrý základ ve správě a řízení společností ve firmách, které zvítězily,“ dodává předsedkyně poroty BMC a výkonná ředitelka Czech Institute of Directors Monika Zahálková.

Program BMC byl založen v roce 1993 v Kanadě a od té doby je nejvýznamnějším podnikatelským oceněním svého druhu. Nyní se uděluje již ve 20 zemích světa.