Radek Vítek, který v posledních pěti letech působil jako Executive Director agentury PR.Konektor, nastoupil na pozici Head of Brand Reputation do agentury MSL. V agentuře, která je členem skupiny Publicis Groupe, bude mít na starost rozvoj oblastí PR, influencer marketingu a sociálních médií.

Radek Vítek se v novém působišti zaměří na rozvoj značky MSL. Cílem je z MSL vybudovat renomovanou jednotku, která je založena na kreativitě a analytickém přístupu. Vítek bude zastřešovat jak klasické PR, tak komunikaci na sociálních sítích a influencer marketing, tedy disciplíny z kategorie Influence & Impact. V tuto chvíli agentura MSL zajišťuje aktivity například pro značky Procter & Gamble, Huawei, Auto Kelly, Goodman nebo GSK.

„Značka MSL má v zahraničí velké renomé a chceme, aby tomu tak bylo i u nás. Naším cílem je vytvořit silnou jednotku, která bude navazovat na mezinárodní strukturu MSL a bude synonymem moderní komunikace. Naše vize značně překračuje hranice tradičního PR a dílčích nástrojů. Vnímáme komunikaci jako komplexní disciplínu a MSL jako jednotku, která propojí komunikační expertízu s moderními technologiemi a datovou analytikou skupiny. Na tuto pozici jsme hledali někoho se seniorními konzultantskými zkušenostmi,“ komentuje Vítkův nástup Tomáš Löbel, Chief of Creative Agencies skupiny Publicis Groupe.

V PR oblasti se Radek Vítek pohybuje přes 28 let. Téměř 10 let vedl agenturu GCI Praha ze skupiny Grey a následně přes 8 let působil v pražské pobočce Ogilvy Public Relations na pozici Managing Director. Poté nastoupil jako Executive Director do agentury PR.Konektor. Více než 15 let je členem výkonné rady Asociace PR agentur a přednáší v rámci odborných univerzitních kurzů.

„Mým záměrem je propojit ve funkční celek týmy, které účinně využívají tzv. komunikační vliv, a tím klientům přinášejí jasnou hodnotu. MSL má v tomto ohledu ohromný potenciál, jelikož může využít jak jedinečné know-how moderní mezinárodní skupiny Publicis Groupe, tak i kreativní, datové a analytické zázemí lokálních týmů. Pro mě je to velká a zajímavá výzva, na kterou se těším,“ komentuje svůj nástup Radek Vítek.