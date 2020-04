Společnost CBRE podnikající v oblasti komerčních realitních služeb jmenovala Katarínu Brydone do funkce vedoucí oddělení investic do nemovitostí (Head of Investment Properties) s účinností od 1. června 2020. Nahradí přitom Chrise Sheilse, který se po čtyřech úspěšných letech strávených na této pozici rozhodl (v souvislosti s povýšením své manželky Clare Sheils do funkce generální ředitelky CBRE) pro kariérní změnu.

Brydone bude zodpovědná za tým sedmi seniorních konzultantů, budování a rozvoj vztahů s klienty a koordinaci nákupu a prodeje širokého spektra nemovitostí: od kanceláří a retailu přes logistiku a hotely až po rezidenční portfolio. Současně i nadále povede retailové oddělení CBRE, které poskytuje služby jak pro investory a maloobchodníky, tak majitele obchodních center.

Brydone stála u zrodu investičního oddělení CBRE v roce 2006 a podílela se na vybudování silného týmu. Po svém návratu z mateřské dovolené v roce 2016 se stala novou vedoucí oddělení retailu, kde má na starosti koordinaci a rozvoj všech retailových služeb, které CBRE klientům poskytuje. Jedná se například o investiční poradenství, správu obchodních center či retailových parků, pronájmy maloobchodních ploch, architektonické a technické poradenství a průzkum maloobchodního trhu.

Mezi nejvýznamnější transakce, na kterých se Brydone za posledních 14 let podílela, patří akvizice významných obchodních center Palladium, Atrium Flora, Novodvorská Plaza, Forum Nová Karolina a dále prodej objektů jako City Green Court, City West, Futurum Hradec Králové či NK Královo Pole. Před příchodem do CBRE působila jako obchodní konzultantka a analytička ve společnosti Accenture.

Brydone získala magisterský titul se zaměřením na management a mezinárodní obchod na Solent University v Southamptonu ve Velké Británii a dále magisterský titul se specializací na investice a správu nemovitostí na Sheffield Hallam University, taktéž ve Velké Británii. Vedle toho je členkou renomovaného profesního svazu Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).