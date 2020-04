Organizátoři venkovních sportovních akcí pro veřejnost žádají Vládu ČR o co nejrychlejší povolení pořádat závody v běhu, cyklistice a dalších sportech, a to nejpozději od 15. června. To vše v rámci iniciativy Za zdravé Česko.

Pořadatelé jsou podle svých slov schopni reagovat na aktuální situaci, aby minimalizovali riziko šíření nákazy. Opatření navrhují několik. „Jednak je to zpřísnění standardní hygieny, a to jak v zázemí, tak i na občerstvovacích stanicích, ale především organizování pohybu závodníků. Omezení počtu závodníků v uzavřených prostorách zázemí, výhradně bezhotovostní platby a třeba i zrušení vyhlašování vítězů,“ nastiňuje Václav Skřivánek, ředitel závodů RunCzech.

Organizátoři v žádosti nastiňují problémy, které jim současná opatření způsobila. „Jeden z našich seriálů připravujeme celý rok, pracuje na něm sedm lidí a třeba startovní čísla či medaile pro patnáct tisíc běžců na osmi závodech už máme dávno na skladě. To jsou pro nás obrovské náklady,“ líčí Marek Tesař, jeden z autorů výzvy a mimo jiné pořadatel seriálu Běhej lesy.

„Bohužel je zde velká nejistota, nevíme nic. Potřebovali bychom vše rozběhnout v červnu, a to s jasně určenými pravidly. Často se o nás mluví v souvislosti s velkými sportovními akcemi, jako je fotbal nebo hokej. To je ale nesmysl, na stadiony chodí pár tisíc lidí. Závodů po celém Česku se účastní násobně více lidí. Tyto akce jsou navíc v pohybu a na čerstvém vzduchu v přírodě,“ dodává Tesař.

„Motivujeme k pohybu“

Zároveň pořadatelé upozorňují, že se jejich akcí zúčastňují především lidé, kteří se snaží udržovat v dobré kondici, a proto nespadají do nejrizikovější skupiny. „Podporujeme veřejnost v pravidelném sportování a zdravém životním stylu. Postavit se na start některého ze závodů v rámci Jizerské 50 si bez pravidelného tréninku troufne jen málokdo. V létě pořádáme její běžeckou variantu, čímž účastníky motivujeme k pohybu po celý rok,“ doplňuje Martin Koucký, ředitel závodu Jizerská 50.

Iniciátoři volají po co nejrychlejším povolení pořádání akcí s jasnými pravidly. Jako ideální vidí limit 3 000 běžců v jeden čas na jednom místě, samozřejmě se zpřísněnými hygienickými pravidly.

Připomínají, že těchto akcí se účastní především lidé, kteří se snaží udržet si dobrou kondici celoročně, a tak nespadají do rizikové skupiny. Na tratích se sportovci nepotkávají v takovém počtu, aby to bylo rizikovější než na cyklostezkách, nemluvě o trzích a obchodech, uvádí.

Výzvu v pátek organizátoři odeslali na Vládu ČR a podepsali ji téměř dva tisíce lidí. Přidaly se také známe osobnosti, jako jsou třeba docent Roman Šmucler či olympijská vítězka Kateřina Neumannová.

„Výzvu podporuji, protože sportovat se má v přírodě, na zdravém vzduchu, kde je podstatně nižší riziko infekce než v halách či tělocvičnách,“ uvedl na adresu výzvy kardiolog prof. Jan Pirk

Za iniciativou stojí: