Agentura McCann Prague otvírá novou divizi. Ta se pod názvem Good Game zaměří na propojení značek a esportu.

Gaming a s ním i související esport je jedno z nejrychleji rostoucích odvětví. Turnaje v hrách, kterých se účastní profesionální týmy, sledují miliony diváků na celém světě a jejich finanční dotace si nezadá například s golfovou PGA Tour.

Hráči, organizace i influenceři se stali novými celebritami. V letošním globálním Forbes „30 under 30“ je v kategorii sportů zastoupeno hned 6 profesionálů z oblasti her. Navíc, spousta špičkových světových sportovních klubů již má i svou vlastní esport divizi. A to platí i u nás, jmenujme například fotbalovou Spartu, Slavii, Plzeň nebo Liberec.

„Už několik let jsme si hráli s myšlenkou, že založíme divizi zabývající se propojením světa esportu a značek. Jak asi víte, daří se nám to například s Vodafonem, který hraje v esportu významnou roli v celé Evropě. Navíc už dva roky s týmem reprezentujeme agenturu McCann v esportovém turnaji firem. Současná situace nás ale vedla k tomu, že vše urychlíme a nabídneme naše know-how stávajícím i novým klientům okamžitě. Protože právě v tomto období bude hrát esport a domácí zábava ještě významnější roli než kdykoliv předtím,“ vysvětluje Michal Míka, bývalý pro-gamer

a Account Director, McCann Prague, který za agenturu novou divizi zastřešuje.

Jak bylo zmíněno, agentura McCann Prague má v této oblasti již zkušenosti s prací pro Vodafone a další firmy. Na pomoc si navíc pro vedení divize povolává Ladislava Dyntara, zakladatele organizace eSuba. Ta svými aktivitami již více než 15 let udává směr vývoje lokální herní scény a pomáhá hráčům plnit si jejich sny. V nové jednotce pod McCann Prague však otevře dveře i dalším zavedeným gamingovým organizacím. Divize Good Game má pomoci značkám zorientovat se v komplexním herním prostředí plném herních agentur, influencerů a týmů a umožnit jim růst v dnešní digitální době.

První projekty od Good Game na sebe nenechávají dlouho čekat. Za spolupráce s vybranými českými influencery a profesionálními týmy se připojují k iniciativě www.pomocnemocnicim.cz, kterou McCann Prague koordinuje. V rámci tohoto pro bono projektu chtějí založením herní akademie pomoci dnes tak vytíženému zdravotnickému personálu zabavit jejich děti. Pro značky a firmy pak nabízí na míru šité firemní turnaje a dětské herní akademie, které mohou mnoha jedincům usnadnit dobu strávenou v karanténě.