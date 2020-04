Během pandemie koronaviru Covid-19 mají lidé díky izolaci ve svých domovech čas na sebereflexi a vracejí se k tomu, co je pro ně opravdu důležité. Podobně by k aktuální výzvám měly přistupovat i značky. To ve zkratce vyplývá z průzkumu agentury McCann Finding the Human truths in the war against Coronavirus (Nalezení lidských pravd ve válce s koronavirem).

Studie, která v několika vlnách stále probíhá, se účastní více než 14 tisíc respondentů ze 14 zemí světa od USA po Japonsko, Evropu v něm reprezentují Velká Británie, Španělsko, Francie, Německo a Itálie.

„Lidé nepřemýšlejí jen nad tím, jaké hrozby pandemie přináší – tam se mimochodem vedle obav o zdraví nachází na prvním místě možné dopady na domácí ekonomiku – ale zamýšlí se i nad pozitivy, které z krize mohou vzejít,“ upozornil Rodney Collins, vedoucí skupiny Worldgroup Truth Central, jež má výzkum na svědomí.

Z globálního pohledu si třetina respondentů všímá, že si vzájemně více pomáháme (v Británii je to dokonce polovina), stejný podíl lidí se snaží posilovat imunitní systém, šestina si pak našla nový koníček. Z pohledu Evropy se 60 procent lidí více zaměřuje na to, na čem v životě skutečně záleží, 43 procent chce trávit více času s rodinou. Ač se lidé musejí více izolovat, zároveň více vyhledávají kontakt s okolím, ať už probíhá online nebo třeba ve virtuální realitě. Situace nahrává i růstu kreativity. A pro zajímavost – 12 procent Evropanů očekává, že díky pandemii vznikne více dobrých internetových memů (v případě generace Z je to 20 procent).

Podle odborníků agentury McCann by se v tom firmy měly inspirovat. Studie ukázala, že lidé ze zhruba 60 procent upřednostňují komunikaci, jež se zaměřuje na plnění snů spíše než na to, že by vyjadřovala pochopení nad frustrací z aktuální situace.

Cení se i starost o zaměstnance – jako když si například vedení americké oděvní firmy Columbia Sportswear razantně snížilo platy, aby mohli řadoví zaměstnanci dostávat běžnou mzdu, nebo když německé pobočky fast foodu McDonald’s uzavřely dohodu s maloobchodním řetězcem Aldi o tom, že v obchodech dostanou možnost zaměstnání pracovníci ze zavřených restaurací.

Značky si musí své místo zasloužit

„Z toho jak se lidé více zamýšlejí nad smyslem toho, co dělají, by se měly poučit i firmy. I pro ně nastal čas na sebereflexi. Značky se musejí zaměřit na věci, díky nimž si i v budoucnu zaslouží své místo,“ uvedl Collins.

Aktuálně je trendem například pomoc potřebným a přizpůsobení výroby pro to, čeho se nedostává. Ať už jde o řecké zemědělce, kteří vyrábějí roušky, nebo firmu L’Oréal, jež se zaměřila na výrobu hygienických potřeb. Přijít ale může i něco úplně nového – v době hospodářské recese po roce 2008 například vznikly společnosti jako Uber, Airbnb nebo tumblr, během krize v 80. letech přišla na svět stanice CNN, po stagflaci roku 1975 Microsoft a během velké krize 30. let se mimo jiné zrodila skupina Disney.

„Už dnes si všímáme toho, jak zrychluje digitální transformace. Online nakupují a různé služby na internetu či kontakty na sociálních sítích vyhledávají i lidé, kteří se k tomu před pandemií neměli. Krize je donutila se to naučit prakticky přes noc a čím dál více si na to zvykají,“ řekl Harjot Singh, šéf pro strategii McCann v Evropě a Velké Británii. „Strategii už kvůli tomu mění i brandy. Investují tak, aby byly více vidět i na sociálních sítích a dalších aplikacích, aby si je tam lidé mohli najít. Už nestačí jen být ‚na Googlu‘,“ dodal.