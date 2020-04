Videoportál YouTube spustil iniciativu Zůstaň doma #semnou pro Česko a Slovensko. Na speciálním kanálu jsou teď dostupné kolekce videí lokálních tvůrců z různých kategorií od vzdělávání přes vaření až po sport nebo zábavu. Cílem je přiblížit lidem kvalitní a zajímavý obsah a podpořit je, aby v době karantény i nadále zůstávali doma.

Mnoho Čechů dnes zůstává v izolaci a na internetu hledá nejen důležité informace, ale také studijní a pracovní materiály, způsoby, jak se při dlouhém pobytu doma zabavit, co vařit i jak si zacvičit. Více než kdy jindy jim chybí společnost druhých a sociální kontakty. Pro usnadnění vyhledávání užitečného obsahu, který by pomohl překlenout náročné období, spustil YouTube speciální dočasný kanál pro české a slovenské uživatele s kampaní Zůstaň doma #semnou.

Spuštění kanálu navazuje na globální iniciativu STAY HOME #WITHME, kterou videoportál YouTube představil před nedávnem. Lokální verze projektu Zůstaň doma #semnou tak nabízí kolekce videí v kategoriích Studuj se mnou, Cvič se mnou, Vař se mnou, Zpívej se mnou, Zůstaň doma a sleduj, Spolu to zvládneme, Bav se se mnou a Hraj se mnou od českých a slovenských tvůrců. Česko-slovenský kanál bude fungovat po dobu koronavirové krize a postupně bude doplňován o nový obsah a nové playlisty.

„Celá iniciativa vychází z myšlenky, že lidé dnes na YouTube stále častěji sledují videa, která jim umožňují dělat věci společně s jejich tvůrci. Proto jsme se i my prostřednictvím této iniciativy rozhodli vyzdvihnout několik českých a slovenských kanálů a YouTuberů, kteří lidem pomáhají překlenout toto náročné období,“ říká Pavla Grigarová, marketingová manažerka pro YouTube ve střední a východní Evropě.

Denní sledovanost videí, která ve svém názvu nesou označení #withme (se mnou), podle ní od poloviny března celosvětově vzrostla zhruba šestinásobně. Podobně rychlým tempem rostl průměrný počet nahraných videí za den, která v názvu nesou slovní spojení „at home“ (doma). Tvůrci, kteří vytvářejí zábavný anebo informativní obsah pro lidi izolované během pandemie, se právě tímto způsobem mohou zapojit a ke svým novým nebo už vydaným videím přidat označení #zustandoma #semnou.

Playlisty, které projekt Zůstaň doma #semnou přináší:

Naučte se něco nového

Doplňovat své znalosti a školní výuku, je možné díky mnohým českým a slovenským tvůrcům. Kolekce Studuj se mnou obsahuje například videa učitelů angličtiny a Khanovy akademie, která jsou určena jak školákům, tak i dospělým. Učitel Marek Valášek pomáhá na YouTube s přípravou na maturitu z matematiky. Slovenský kanál Zmudri radí, jak si vybrat vybrat vysokou školu. Projekt Otevřená věda Akademie věd ČR zase přináší vědecké poznatky ve srozumitelné formě.

Film, divadlo i hudební koncert

Kromě návodů a výukových videí si mohou lidé na kanálu dopřát také spoustu zábavy pro ukrácení dlouhé chvíle. Vybírat lze z kolekce kvalitního českého a slovenského obsahu, jako jsou například nesmrtelné hry Žižkovského divadla Járy Cimrmana nebo představení Slovenského národního divadla. Na své si přijdou také fanoušci české filmové klasiky a zahraničních filmů s českým dabingem. V části Bav se se mnou si mohou lidi odpočinout u zábavných talkshow včetně Show Jana Krause, Studia DVA nebo Trochu inak s Adelou. Hudební fanoušci si mohou na kanálu zazpívat třeba s Kryštofem, Mirai, Majkem Spiritem a dalšími.

Cvičte z pohodlí domova

Těm, kteří si potřebují pořádně zaposilovat, zatančit nebo uvolnit a protáhnout napjaté svaly, je určena kolekce videí zaměřených na cvičení a sport, které lze provozovat z domova. Ideální pro školáky, kterým právě pohyb nejvíce chybí, je cvičení s kanálem českého Sokola. Den s detmi můžete začít ranní rozcvičkou s Baletem Slovenského národního divadla. Zajímavostí je také možnost cvičit s výsadkáři spolu s kanálem Armády ČR a na své si přijdou i fanoušci jógy či fitness.

Vařte se svými oblíbenými tvůrci

Domácí karanténa skýtá mnoho příležitostí zlepšit se v kuchařském umění. Zůstaň doma #semnou doporučuje české kanály, které inspirují k tomu, co vařit, když jsou restaurace zavřené, a zároveň přináší spoustu praktických návodů, jak se ve vaření zlepšovat. Cuketka naučí péct domácí housky, Dva tátové zase ukážou, jak vařit společně s nejmenšími, Kitchenette pomůže se složitějšími recepty a třeba s Majklem se můžete naučit péct domácí trdelníky.

Hrajte jako oblíbení čeští a slovenští gameři

Skalní hráči nebo ti, co si chtějí zkrátit čas online hrou, se mohou inspirovat oblíbenými českými a slovenskými YouTubery, jako je GoGoMan, Gejmr, PedrosGame nebo MenT.

Spolu to zvládneme

Speciální kolekcí je pak ta s názvem Spolu to zvládneme, která obsahuje videa populárních českých YouTube tvůrců, jako jsou A Cup of Style, Anna Šulc nebo Beha Style with Me, jejichž obsah souvisí se zvládáním současné situace.