Na podzim roku 2018 Josef Havelka spolu s kolegy spustil českou pobočku platformy Contagious. Co se jim od té doby povedlo a co ne, hodnotí v rozhovoru pro MAM.cz.

České zastoupení jste u nás otevřeli s vizí pozvednout úroveň zdejší marketingové komunikace. Povedlo se vám to?

To by bylo samozřejmě úplně úžasné, kdyby se něco takového povedlo za rok a něco. Bohužel to zcela jistě bude trvat trochu déle. Těch důvodů je řada a jsou pořád stejné: jsme malý a z mezinárodního hlediska ne právě prioritní trh, takže se nenacházíme v centru marketingového dění, což nepřímo vede ke všem těm další fenoménům, jako je nedostatek kvalitního vzdělání v oboru marketingu a marketingové komunikace, nedostatek mezinárodních zkušeností, nedostatek tréninku, nedostatek kvalitních seniorů, od kterých se lze učit. To nejhorší ovšem je, že jsme si jako branže pověsili tu celou laťku jaksi nízko. Stačí se podívat na lokální soutěže, ať už je to ADC či Effie, a hned vidíte, kde jsme. Rozvojový trh.

Rád se kriticky vyjadřujete k úrovni marketingu u nás. Je inspirace pomocí případových studií natolik silným nástrojem, aby změnila zaběhnuté marketingové pořádky?

Určitě ano a určitě ne. Určitě ano je to proto, že až když vidíte, jak se věci dají dělat jinak, lépe, zajímavěji, tak teprve tehdy jste schopen posoudit vlastní práci v kontextu toho, co se děje v celé branži. To máte jak s olympiádou. Pokud hrajete kdesi na vesnici okresní přebor a dál nekoukáte, můžete se pokládat za hvězdu, protože vás všichni ve vaší hospodě poznají. To ovšem neznamená, že kopete jako Ronaldo nebo Messi. A určitě ne, protože změna zaběhnutých marketingových pořádků vyžaduje ještě něco jiného než inspiraci. V první řadě to vyžaduje odvahu, a sice jak na firemní, tak i na osobní úrovni. A to nalézt na našem trhu není úplně snadné.

Která nejzajímavější zjištění o reklamní kreativitě pro vás zatím vzešla?

Kreativita musí rozlousknout to, čemu vědci říkají velký paradox brandingu (Grand Paradox of Branding). Zjednodušeně řečeno, aby se mozek něčím zabýval, je nutné získat pozornost adresáta. Zde fungují jednoznačné lépe věci nečekané, neobvyklé, překvapivé. Na straně druhé ale potřebujete, aby se mozek tou danou informací „zabýval“, a to se ovšem stane daleko lépe, když daná informace „zapadá” do něčeho, co je už mozku známo. A ty vlastně dva protichůdné požadavky pomáhá dobrá kreativita řešit.

Kdo jsou vaši klienti?

Během našeho působení se nám podařilo oslovit a získat řadu zajímavých firem, ať už z řad agentur či jejich klientů. Po pravdě, byli jsme až zaskočeni zájmem klientů. V Contagious máme několik úrovní vztahů s našimi zákazníky. Ten nejjednodušší je přístup do naší I/O databáze a tečka. Nic dál. Na jiném patře dostávají naši zákazníci několikrát do roka to, čemu říkáme Contagious Briefings. Tedy fundované odpovědi na předem nastolené dotazy ve smyslu „rád bych se podíval, jak se jiné kategorie poprali s absencí růstu konzumace“. No a s několika pracujeme na komplexnějších problémech dle individuálního zadání. Ale vždy se jedná o takzvanou strategickou úroveň, ať už na úrovni značky či komunikačních aktivit. K našim zákazníkům patří například Generali Česká pojišťovna, Asahi, E.ON, ČEZ, Staropramen, MasterCard, Direct Pojišťovna, Moneta, ale i agentury jako WMC Grey, Proximity, EliteSolutions, Everwhere, Outbreak a další.

Kromě ČR zastupujete i Slovensko. Co tam podnikáte?

Zatím nestíháme Českou republiku. Takže nic moc.

Jak si vlastně vaše pobočka stojí ekonomicky?

I po roce jsme pořád něco jako startup, který se raduje, když klient zaplatí fakturu. I když už je nás šest v týmu.

Co v nejbližší době chystáte?

Nedávno úspěšně proběhl náš Contagious Starter, což je naše pravidelná akce vždy v prvním kvartálu nového roku. No a pak přišel virus. My jsme sice Contagious, ale s tím jsme samozřejmě nepočítali. Nicméně v současné době je třeba téma distančního vzdělávání něco, co nás velmi zajímá. Přehodnocujeme obsah našeho prvního Marketingového semestru a chystáme řadu prezentací k zajímavým tématům kolem marketingu a manažování značky, které připravíme jako sérii videí ke zhlédnutí, ať už formou placeného či volného obsahu. No a dál, dál se uvidí, jak se všechno vyvine.

Jak podle vás zasáhne marketing současná situace kolem koronaviru?

Dobrá otázka. Nedávno jsem četl, že se tento rok celosvětově „vypaří” zhruba 600 miliard dolarů z již naplánovaných marketingových výdajů. To už je opravdu hodně. A zcela jistě to pocítí celá marketingová branže včetně té infrastrukturní, která je na ni navázána. Reklamní holdingy již avizovaly burzám, že nejsou schopny dávat jakoukoliv čtvrtletní informaci o vývoji jejich byznysu jejich akcionářům, tak, jak to normálně je jejich povinností jako akciové společnosti. Jejich akcie jsou na historickém minimu, takže je vidět, že skepse je velká.