Největší podíl přidané hodnoty v Evropě patří průmyslu (téměř 17 %), Česká republika je v tomto ohledu mezi evropskými státy na třetím místě po Irsku a Norsku. Druhá příčka ve srovnání přidané hodnoty jednotlivých odvětví náleží podle analýzy projektu Evropa v datech oblasti zahrnující obchod, dopravu, ubytování a pohostinství. Ta zaměstnává největší počet pracujících (více než 51 milionů). Právě tato odvětví jsou přitom nejvíce zasažena opatřeními proti šíření koronaviru.

Nejsilnější součást evropských ekonomik tvoří průmyslový sektor s 16,9 % hrubé přidané hodnoty v EU. Obzvlášť důležitý je i pro Českou republiku, protože se na její hrubé přidané hodnotě podílí z 23,7 % a obstarává živobytí pro téměř 23 % pracujících. Česko je tak podle zjištění projektu Evropa v datech na špici Evropy hned po Irsku a Norsku.

Odvětví Hrubá přidaná hodnota v EU (%) Pracující (tisíce) Pracující (%) Průmysl 16,88 33748 14.11 Obchod, doprava, ubytování, pohostinství 16,58 51179 21,4 Veřejná správa, vzdělávání, zdravotnictví, sociální práce 16,04 48930 20,46 Strojírenství 14,3 30395 12,71 Odborná činnost, administrativní a podpůrné služby 9,7 26223 10,79 Reality 9,26 2139 0,89 Stavebnictví 4,82 13367 5,59 Informatika a komunikace 4,22 6112 2,56 Finanční a pojišťovací činnost 3,82 4798 2,01 Umění, zábavní průmysl 2,84 12749 5,33 Zemědělství, lesnictví, rybolov 1,54 9477 3,96

Německou podporu ekonomiky pocítí i ČR

Pro české firmy je zásadní také vývoz do zahraničí, a proto pozorně sledují vývoj v ostatních zemích. Zejména v sousedním Německu, kam míří třetina českého exportu. „Německo je náš největší obchodní partner. Jeho reakce na současnou krizi proto bude pro nás klíčová. Německo bezezbytku využilo konjunkturu posledních let a tvořilo rozpočtové přebytky, které teď bude moci použít na záchranu hospodářství. Z těch neuvěřitelných třinácti bilionů korun, které se německá vláda chystá napumpovat do ekonomiky, budeme značně profitovat i my,“ říká viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Radek Špicar.

Obchod jako evropská dvojka

Na druhém místě se z hlediska hrubé přidané hodnoty v Evropské unii umisťuje kategorie zahrnující obchod, dopravu, ubytování a pohostinství. Tedy oblasti silně zasažené vládními opatřeními, která v Evropě vytvářejí celkem 16,6 % hrubé přidané hodnoty a zaměstnávají největší podíl lidí. V celkových číslech se jedná o více než 51 milionů pracujících. Například v sousedním Polsku je to dokonce nejvýznamnější hospodářská oblast.

Česká umělecká sféra patří k méně zasaženým

Zákazy a omezení nejvíce pocítila umělecká sféra v evropském epicentru nákazy. „V Itálii totiž pracuje v umění a zábavním průmyslu 8,9 % pracujících. Na ekonomice se tento sektor nejvíce podílí na Maltě, kde tvoří přes čtrnáct procent hrubé přidané hodnoty. Česko se v tomto ohledu řadí k nejméně zasaženým zemím,” říká Adéla Denková z analytického projektu Evropa v datech.

Všechny evropské země musí své ekonomiky v návaznosti na šok z epidemie podpořit. Mají jim k tomu pomoci i peníze ze společného evropského rozpočtu. Zatím budou mít k dispozici na pomoc zdravotnictví a nejvíce zasaženým odvětvím 37 miliard eur, na Česko v přepočtu připadá zhruba 30 miliard korun.