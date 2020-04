Deník E15 přichází s webovým speciálem KoronaHelpdesk, jehož podtitulem a ústřední hodnotou je Jak ekonomicky přežít krizi. Webový speciál má být zpravodajským i servisním místem pro lidi a firmy, má jim poradit, kde si zažádat o pomoc, a slibuje přinést inspirativní příběhy firem, které „to daly“.

Vlajkovou lodí speciálu je diskusní videopořad s názvem Dáme to. Moderátorem a průvodcem pořadu, který se bude zabývat ekonomickými aspekty současné koronavirové krize, jejími dopady na lidi a podniky a také řešeními navrhovanými vládou či odborníky, je ekonom Dominik Stroukal. „Dáme to? To je otázka, kterou si v souvislosti se současnou situací položil snad každý. Společně s našimi hosty hledáme cesty k tomu, aby bylo méně nejistoty a odpověď na tuto otázku byla nakonec kladná – dáme to,“ komentuje název a obsah nového videopořadu Dominik Stroukal.

Tématem prvního dílu pořadu Dáme to bylo bydlení, konkrétně výše nájmů, otázka cen nemovitostí nebo odkladu nájmů a splátek u lidí i firem. Diskutovali Milan Krček, místopředseda Občanského sdružení majitelů domů v ČR, a David Mazáček, ekonom a expert na nemovitosti z Fakulty financí a účetnictví VŠE. Příští týden bude tématem pořadu Dáme to vzdělávání.