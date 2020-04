Od dubna rozšiřuje CZC.cz portfolio vlastní video tvorby, a to hned o tři nové formáty. Zpravodajský GEEK News a recenzní Beta Test si vezme pod křídla ostřílená herní publicistka Alžběta Trojanová a unboxing CZC vs AtiShow bude moderovat youtuber Martin Malý. Všechny nové formáty budou k vidění na sociálních kanálech CZC.cz.

Čtrnáctideník GEEK News má již svou premiéru za sebou a divákům představuje nejčerstvější novinky z technologického světa. V průběhu dubna jej doplní měsíčník Beta Test, ve kterém Alžběta Trojanová nabídne autentickou uživatelskou zkušenost s vybraným produktem napříč sortimentem e-shopu CZC.cz.

„Kvůli karanténě jsme museli u řady věcí přistoupit na kompromisní řešení, ale z finálních výstupů máme opravdu dobrý pocit.“ Milan Duda, marketingový ředitel CZC.cz

Sama moderátorka ke svým novým pořadům říká: „Technologie měly ke hrám vždycky blízko a samotnou mě baví sledovat, jak rychle se vyvíjejí. Na spolupráci s CZC se tak rozhodně těším. Nakonec možnost vyzkoušet si novinky třeba ze světa smart elektroniky, tomu se snad ani nedá říkat práce.“

Martin Malý

Na unboxing a recenze v pořadu CZC vs AtiShow se mohou diváci těšit jednou týdně. V každém díle moderátor podrobí důkladné kritice jeden vybraný produkt. „Pořad rozhodně nechci pojmout jako komplexní recenzi, jako jediné video, které člověk musí vidět, aby o produktu věděl vše. Spíše se zaměřuji na lidštější formu jeho představení v praxi. Na to, co mě osobně zaujalo, co mě baví, a jaká vlastnost mi přijde nejužitečnější. Chci to zkrátka dělat jinak a po svém. Bude to ale výzva,“ komentuje to tvůrce Martin Malý.

Všechny tři pořady budou mít stopáž kolem pěti minut a budou publikovány na YouTube kanálu CZC.cz, GEEK News a CZC vs AtiShow navíc i na facebookových stránkách společnosti.

„Video přírůstky chystalo CZC.cz několik měsíců a jsme opravdu rádi, že se vše podařilo rozběhnout i přes aktuální karanténní opatření. Museli jsme sice u řady věcí přistoupit na kompromisní řešení, ale z finálních výstupů máme opravdu dobrý pocit a věříme, že budou diváky bavit,” říká k rozšíření video obsahu Milan Duda, marketingový ředitel CZC.cz.

Moderátorka Alžběta Trojanová je spojována zejména s herním světem, do kterého oficiálně vkročila v roce 2004, kdy začala psát pro časopis Gamestar. Za svoji dlouholetou kariéru psala i pro časopis Score, web Hrej.cz, ale vedla i stránky Hratelne.cz nebo Booom.cz. V roce 2011 začala moderovat pořad Re-Play na Prima COOL, kde také od roku 2013 převzala pozici šéfredaktorky. V roce 2019 spolu s Mikolášem Tučkem rozjeli pořad New Game + a od března letošního roku se věnuje video sekci webu Games.cz. Díky velkému vhledu do herního průmyslu mohou diváci GEEK News sem tam očekávat i komentáře k herním novinkám.

Martin Malý už téměř 10 let tvoří svoji internetovou YouTube show, kterou pojmenoval AtiShow, a která má aktuálně 503 000 odběratelů. Videotvorba ho nicméně baví už od dětství a jeho první videa vznikala už v době, kdy ještě YouTube ani neexistoval. Svoji tvorbu popisuje jako krátké příběhy ze svého života, ve kterých chce divákům předávat to, o co se sám zajímá, a co ho baví. Technologie jsou pro něj jedním ze zajímavých témat, protože ho fascinuje, co všechno jsou lidé schopní vymyslet, aby si zjednodušili či zpestřili život.