Na mediálním trhu se objevil nový web s regionálním zpravodajstvím Zulice.cz. Má za cíl stát se informačním prostředkem o dění v Česku na lokální úrovni pro všechny obyvatele země. Každý den slibuje desítky nových zpráv. Vydavatelem webu je společnost Strategic Consulting, která se zabývá tvorbou lokálních tiskovin pro obce nebo radnice.

V rámci sítě Český domov vydává 48 lokálních novin a časopisů s celkovým nákladem přes 2,1 milionu výtisků čteností blížící se ke třem milionům.

„Naše zprávy se neopakují s jinými weby, jsou jedinečné. Každý den přinášíme desítky čerstvých zpráv z Prahy a regionů. Co je ale podstatné, máme tým zkušených redaktorů, kteří se ve svých městech pohybují desítky let, nejsou to žádní studenti, kteří píší od stolu,“ uvedla ředitelka Strategic Consulting Iveta Šavelová.

Web vyvíjeli programátoři sdružení ve firmě Listify Petra Venclíka. Je tedy plně kompatibilní s nejnovějšími technologiemi.

Redakce je složená z redaktorů, kteří postupně obsadí všechny kraje. Budou přitom čerpat ze znalosti českých radnic a krajských úřadů. Redakční tým tvoří mimo jiné profesně nejstarší novinář a specialista na Prahu Ivan Kuptík, pražský redaktor Jan Bělohubý nebo bývalý šéfredaktor bulvárního Ringu Martin Dudek. Z krajánků je v týmu například Petros Martakidis z Vysočiny.

Server jako první přinesl zprávu o padnutí poslední bašty před koronavirem, kterým bylo Pelhřimovsko. Přišel také se zprávou o vlastním testování radnic nebo s příběhy podnikatelů z regionů, kteří bez pomoci vlády krachují.

Lidé se mohou na redakci www.zulice.cz kdykoliv obrátit se svými příběhy nebo náměty. Ta jejich kauzy prověří a následně zveřejní. Web umožnuje také lokálním politikům a aktivistům zveřejňovat své myšlenky v rubrice Názory a oslovuje i místní podnikatele.